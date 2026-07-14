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Паралімпійський комітет анонсував рішення щодо атлетів, які відвернулися убік, коли лунав гімн РФ

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Паралімпійський комітет анонсував рішення щодо атлетів, які відвернулися убік, коли лунав гімн РФ
Німці (ліворуч) не зняли шапки під час виконання гімну РФ

Німецькі атлети під час нагородження призерів Паралімпіади демонстративно відвернулися убік, коли лунав гімн Росії

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) проінформував «Главком» про хід розгляду справи щодо німецьких атлетів, які під час звучання російського гімну на Паралімпіаді відвернулися убік та не знімали шапки.

Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн під час церемонії нагородження призерів Паралімпіади демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори, коли лунав гімн Росії.

Раніше директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс відповідав «Главкому», що МПК надіслав листа до національного паралімпійського комітету Німеччини з проханням щодо роз'яснення ситуації.

«Главком» поцікавилися в МПК знову, чи є вже рішення щодо вчинку німецьких атлетів.

«Думаю, найближчими тижнями з'явиться оновлення», – відповів «Главкому» Спенс.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

Теги: росія паралімпійські ігри параспорт

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