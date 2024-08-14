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«Орлиці не сповідаються перед гієнами»: донька Фаріон анонсувала книгу з її цитатами

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Орлиці не сповідаються перед гієнами»: донька Фаріон анонсувала книгу з її цитатами
Дочка та онуки Ірини Фаріон під час прощання з мовознавицею
фото: Ян Доброносов/Telegraf

«Її ідея буде справді жити. Вона буде жити в кожного українця»

Донька мовознавиці Ірини Фаріон – Софія Семчишин – висловилась про сплеск суспільної уваги до ідей та висловлювань матері після її вбивства, а також поділилася, що буде далі з доробком Фаріон. Про це йдеться в репортажі ТСН.

Семчишин розповіла, що рідні та близькі Фаріон планують продовжути справу мовознавиці. Наразі у планах є ідея видати книгу з цитатами науковиці.

«Це величезний доробок її праць. В неї є записи «Ген українців», «Велич особистості», YouTube-канал з великою кількістю підписників. І, звичайно, в неї є і наукові праці, наукові статті. І ми плануємо видавати надалі її книги, ще невидані. Ми плануємо видати книгу її цитат «Орлиці не сповідаються перед гієнами». Ми вже взяли з дому виправлений нею варіант. Також буде книга про мовознавців з її найкращою подругою Оксаною. Тому всі її праці будуть продовжувати жити після її смерті», – запевнила Семчишин.

Коментуючи велику суспільну увагу до ідей Фаріон вже після її загибелі, донька сказала, що більшість цінують людину вже тоді, коли її немає.

«Але чому в нас є так, що коли людину вбивають, тоді її починають цінувати? Тоді починають задумуватись – вона ж нічого такого не казала. Вона казала: «говорімо українською. Мова – це зброя». Все. А ті, які обурюються за якісь її висловлювання, то нехай пошукають щось у собі. Може, в них щось не так», – зауважила донька Фаріон. Семчишин додала, що Ірина Фаріон «завжди говорила правду, і правда для когось, можливо, колюча».

Нагадаємо, на Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця. Того ж вечора колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні.

Згодом cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї. 

До слова, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

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Теги: зброя книги Софія вбивство Ірина Фаріон YouTube відео

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