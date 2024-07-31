«Купив абонемент у спортзал». Адвокат спробував виправдати підозрюваного у вбивстві Фаріон

Адвокат зауважує, що якби підзахисний вчинив вбивство, то не перебував би у Львові ще два дні після нього

Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима повідомив, що його підзахисний впевнений у тому, що не вбивав мовознавицю. Про це він сказав в інтерв'ю Українським новинам.

Сулима пояснив, чому підозрюваний на питання «Чи вбив Ірину Фаріон?» відповів «Час покаже»:

«Я вам поясню, чому він так сказав. Він сказав це, тому що впевнений в тому, що цього не робив. Дитині 18 років і так впевнено себе вести? Я розумію, що дуже багато домислів, що він начебто тренований і його тренували. Маячня чистої води. Юнак 18 років, тренується, вибачте, після вбивства ходить Львовом два дні, знаючи, що його шукатимуть і що він в розшуку?».

Адвокат зауважує, що якби підзахисний вчинив вбивство, то не перебував би у Львові ще два дні після нього.

«Якби він це зробив, то він не сидів би в Львові просто на просто. Я є адвокатом у справах про подвійні вбивства і можу сказати, що такі люди після вчинення злочинів переховуються, маскуються, непомітно пересуваються і так далі. В цьому випадку, людина ще два дні ходить по Львову, купує квиток, щоб добратися додому, хоча міг добратися автостопом чи через «Блаблакар», але він цього не робить. Він йде під камери в зал і купує квиток на потяг, бувши вже в розшуку і спокійно їде додому. Вже по приїзду він купив абонемент у спортзал і ніяких змін рідні у його поведінці не помітили», – сказав Сулима.

На питання чи покриває підозрюваний когось, якщо він не безпосередній виконавець, адвокат відповів:

«Це вже потрібно запитувати його. Все можливо. Ми можемо взяти будь-яку версію і вона матиме право на життя. Інше питання – чи підтвердиться ця версія. Ми можемо висувати версію, що це було шоу, можемо висувати версію, що це було декілька осіб. Можливо навіть, що це була жінка. Все можливо».

Сулима обурений чому слідство не підозрює більше нікого у справі про вбивство Фаріон, окрім його підзахисного.

«Мене дивує зараз те, чому слідство зупинилось і не рухається далі. Досудове розслідування триває тільки по моєму підзахисному. А якщо це не він? Що ви зберете після пів року або року? Нічого. Кого ви знайдете через рік? Нікого. Якщо це зробив хтось інший, його вже просто немає в Україні. А хто в нас зараз може спокійно виїхати з України? Жінка. Ніхто не звертав увагу на сторонніх осіб, які ходили там і потрапляли на камери. Там жінка пройшла, там ще хтось і так далі. Всі звернули увагу на мого підзахисного, тому що він злочинець, який нібито хоче вбити когось і одягається як клоун», – сказав адвокат.

Раніше адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Ігор Сулима повідомив, що за погрози, які донька мовознавиці Софія Семчишин озвучила підзахисному, її можна притягнути до відповідальності.

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Стало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.