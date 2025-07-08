Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Миколаєві прогриміли вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
У Миколаєві прогриміли вибухи
У регіоні працює ППО
фото з відкритих джерел

У Миколаєві триває загроза ударних БпЛА

У ніч на 8 липня у Миколаєві прогриміли вибухи. Регіон опинився під атакою російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

О 02:03 у Повітряних силах повідомили, що у Миколаєві існує ракетна небезпека. Згодом стало відомо, що група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Миколаївщини.

Моніторингові канали повідомили, що у місті прогриміли потужні вибухи. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олег Сєнкевич.

«У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває. Вся інформація – згодом», – написав він.

Читайте також:

Теги: вибух Миколаїв

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Запоріжжя є пошкодження через атаку БпЛА
Росія атакувала Запоріжжя безпілотниками: викникли пожежі
6 липня, 02:49
Внаслідок вибуху постраждав чоловік
В Одесі вибухнув автомобіль, постраждав чоловік
5 липня, 10:40
Вибух на Житомирщині спричинив масштабні руйнування
Вибух на Житомирщині: кількість постраждалих зросла до 82 людей
3 липня, 11:45
Пошкоджений будинок в Одесі
Атака на Одесу, вибухи в окупованому Харцизьку та Росії: головне за ніч
3 липня, 06:01
У Липецьку пролунали потужні вибухи
Російський Липецьк атаковано безпілотниками
3 липня, 04:40
У кімнаті одного з номерів готелю на Хмельниччині, ймовірно, здетонувала граната
На Хмельниччині в готелі стався вибух: постраждав військовий і його дружина
1 липня, 17:16
Після атаки сталася пожежа в районі металургійного заводу
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
30 червня, 22:33
БпЛА атакують столицю
Київ атакують безпілотники: є постраждалі, виникли пожежі (оновлено)
23 червня, 01:22
У Києві гучно
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
23 червня, 00:13

Події в Україні

У Миколаєві прогриміли вибухи
У Миколаєві прогриміли вибухи
Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 7 липня. Зведення Генштабу
Атака безпілотників на Харків: є жертва, понад 80 людей постраждали (оновлено)
Атака безпілотників на Харків: є жертва, понад 80 людей постраждали (оновлено)
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ
На Сумщині частина населення залишилась без світла через удар РФ
Західні області накрила сильна негода (відео)
Західні області накрила сильна негода (відео)
Загадкові смерті у Мінтрансі РФ та атаки дронів на ТЦК: головне за 7 липня
Загадкові смерті у Мінтрансі РФ та атаки дронів на ТЦК: головне за 7 липня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
36K
Лавров знову висунув перелік вимог для миру з Україною
34K
Прогноз магнітних бур на 7-9 липня: якою буде сонячна активність
14K
Російського міністра транспорту, якого вранці звільнив Путін, знайдено мертвим (оновлено)
11K
Лікар помилково відрізав здоровий меніск: чемпіонка Європи не може відновитися після операції

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
6 липня, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 липня, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua