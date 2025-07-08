У Миколаєві триває загроза ударних БпЛА

У ніч на 8 липня у Миколаєві прогриміли вибухи. Регіон опинився під атакою російських дронів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

О 02:03 у Повітряних силах повідомили, що у Миколаєві існує ракетна небезпека. Згодом стало відомо, що група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Миколаївщини.

Моніторингові канали повідомили, що у місті прогриміли потужні вибухи. Інформацію підтвердив мер Миколаєва Олег Сєнкевич.

«У Миколаєві чутно ще один вибух! Загроза дронів триває. Вся інформація – згодом», – написав він.