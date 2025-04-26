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Удар по Кропивницькому: у ДСНС показали наслідки ворожої атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Удар по Кропивницькому: у ДСНС показали наслідки ворожої атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки
фото: ДСНС

Дрони розбили складські приміщення

У ніч на 26 квітня Росія атакувала Кропивницький безпілотниками. У місті є руйнування внаслідок ударів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У ДСНС пишуть, що через російську атаку зазнала цивільна інфраструктура в одному з районів обласного центру. Постраждали офісні та складські приміщення.

Удар по Кропивницькому: у ДСНС показали наслідки ворожої атаки фото 1
фото: ДСНС

Повідомляється, що на місці події працюють усі оперативні служби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі рятувальники ліквідовують пожежі будівель.

Удар по Кропивницькому: у ДСНС показали наслідки ворожої атаки фото 2
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

До речі, президент України Володимир Зеленський розповів, що російські загарбники застосували балістичну ракету виробництва Північної Кореї для удару по Києву. За словами глави нашої держави, спецслужби перевіряють усі деталі російської атаки.

«Якщо інформація про виробництво цієї ракети в Північній Кореї підтвердиться, це стане черговим доказом злочинності союзу Росії та Пхеньяна. Вони вбивають людей і знущаються з життя разом – тільки в цьому сенс їхньої співпраці. Росія постійно застосовує таку зброю – ракети, артилерію. Натомість Пхеньян отримав можливість у реальних умовах війни робити свою зброю більш смертоносною», – каже він.

Теги: ДСНС Кропивницький

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