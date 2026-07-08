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Грози, град і шквали накриють Україну: погода на 8 липня 2026 року

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Грози, град і шквали накриють Україну: погода на 8 липня 2026 року
колаж: glavcom.ua

Активний атмосферний фронт принесе в Україну сильні дощі, грози та зниження температури

У середу, 8 липня, погода в Україні суттєво зміниться через активний атмосферний фронт, який переміщується із Західної Європи та пов'язаний із циклоном над Балтійським морем. Синоптики попереджають про короткочасні дощі, грози, місцями град і сильні пориви вітру, а в частині регіонів температура повітря помітно знизиться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, протягом доби над більшістю території України пануватиме хмарна погода з проясненнями.

Активний атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності, а також грози. У низці областей негода може бути особливо інтенсивною.

Найбільше опадів очікується у:

  • південних областях;
  • центральній частині України;
  • Сумській області;
  • Харківській області.

Тут місцями прогнозують значні дощі, а в окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с.

Лише у південно-східній частині країни вночі істотних опадів не прогнозують.

Після проходження атмосферного фронту до України почне надходити прохолодніше повітря із заходу.

Найвідчутніше зниження температури очікується:

  • у західних областях;
  • на Вінниччині;
  • у більшості північних регіонів.

Саме тут денна температура буде значно нижчою, ніж напередодні.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів.

Удень у більшості областей повітря прогріється до +24…+29 градусів. Водночас у західних, Вінницькій та більшості північних областей буде прохолодніше — +19…+24 градуси.

Вітер переважатиме південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7–12 м/с.

У західних і північних областях вдень можливі пориви до 15–20 м/с, що разом із грозами може ускладнити погодні умови.

Синоптики радять жителям регіонів, де прогнозуються грози, град і шквали, бути обережними, стежити за оновленнями прогнозу та за можливості не залишати автомобілі під деревами й рекламними конструкціями під час негоди.

Прогноз погоди на 8 липня
Прогноз погоди на 8 липня
фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, похолодання вже охопило Україну – синоптики назвали дату повернення спеки. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6–12 липня 2026 року.

Теги: Укргідрометцентр дощ прогноз погоди

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