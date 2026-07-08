Грози, град і шквали накриють Україну: погода на 8 липня 2026 року
Активний атмосферний фронт принесе в Україну сильні дощі, грози та зниження температури
У середу, 8 липня, погода в Україні суттєво зміниться через активний атмосферний фронт, який переміщується із Західної Європи та пов'язаний із циклоном над Балтійським морем. Синоптики попереджають про короткочасні дощі, грози, місцями град і сильні пориви вітру, а в частині регіонів температура повітря помітно знизиться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
За прогнозом синоптиків, протягом доби над більшістю території України пануватиме хмарна погода з проясненнями.
Активний атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності, а також грози. У низці областей негода може бути особливо інтенсивною.
Найбільше опадів очікується у:
- південних областях;
- центральній частині України;
- Сумській області;
- Харківській області.
Тут місцями прогнозують значні дощі, а в окремих районах можливі град та шквали зі швидкістю 15–20 м/с.
Лише у південно-східній частині країни вночі істотних опадів не прогнозують.
Після проходження атмосферного фронту до України почне надходити прохолодніше повітря із заходу.
Найвідчутніше зниження температури очікується:
- у західних областях;
- на Вінниччині;
- у більшості північних регіонів.
Саме тут денна температура буде значно нижчою, ніж напередодні.
Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +14 до +19 градусів.
Удень у більшості областей повітря прогріється до +24…+29 градусів. Водночас у західних, Вінницькій та більшості північних областей буде прохолодніше — +19…+24 градуси.
Вітер переважатиме південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 7–12 м/с.
У західних і північних областях вдень можливі пориви до 15–20 м/с, що разом із грозами може ускладнити погодні умови.
Синоптики радять жителям регіонів, де прогнозуються грози, град і шквали, бути обережними, стежити за оновленнями прогнозу та за можливості не залишати автомобілі під деревами й рекламними конструкціями під час негоди.
Нагадаємо, похолодання вже охопило Україну – синоптики назвали дату повернення спеки. Детальніше про погоду найближчими днями – у прогнозі на 6–12 липня 2026 року.
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