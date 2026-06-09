Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
Президент Франції запросив Китай до розмови з країнами G7
фото: Офіс Президента

Париж хоче організувати окрему онлайн-зустріч із Пекіном напередодні саміту лідерів «Групи семи»

Президент Франції Еммануель Макрон планує провести відеоконференцію між країнами G7 та Китаєм для обговорення проблеми глобальних торговельних дисбалансів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politicо.

Франція просуває діалог між G7 та Китаєм

За інформацією видання, онлайн-зустріч можуть провести напередодні саміту G7, який відбудеться наступного тижня у французькому Евіан-ле-Бен.

За словами двох співрозмовників Politico, ініціатива стане помітним кроком для об'єднання західних демократій, яке останніми роками дедалі частіше займало жорстку позицію щодо Китаю.

Франція, яка цього року головує у G7, зробила боротьбу з глобальними економічними дисбалансами одним із ключових пріоритетів свого головування.

У Парижі вважають, що нинішня ситуація є наслідком одразу кількох факторів, серед яких недостатні інвестиції в Європі, надмірне споживання у Сполучених Штатах та надвиробництво в Китаї.

Минулого місяця на зустрічі міністрів фінансів G7 французький представник Ролан Лескюр заявив, що Париж прагне відійти від взаємних звинувачень і налагодити співпрацю з усіма партнерами, включно з Китаєм.

За даними джерел Politico, Макрон уже тривалий час намагається вибудувати конструктивні відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Французькі дипломати протягом останніх місяців працювали над тим, щоб Китай у тому чи іншому форматі долучився до майбутнього саміту G7.

Позиція США та деталі можливих переговорів

Видання також зазначає, що президент США Дональд Трамп останніми тижнями пом'якшив риторику щодо Китаю після повернення з візиту до Пекіна. За підсумками поїздки він позитивно оцінив перспективи торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу.

У Білому домі наразі не коментували можливість проведення відеоконференції. Очікується, що Трамп візьме участь у саміті лідерів G7.

За словами джерел видання, поки що остаточно не визначено, на якому рівні країни будуть представлені під час онлайн-переговорів. Водночас очікується участь кількох глав держав та урядів.

У Єврокомісії сумніваються щодо формату

Тим часом представник Європейської комісії назвав французьку ініціативу «хорошим кроком», але зауважив, що для такого діалогу обрано «неправильний формат».

«G7 сприймається як будь-що, але точно не як нейтральна сторона. Китай був би радий, якби G7 пом'якшила свою риторику, але не ціною визнання того, що їхнє (надвиробництво – ред.) є проблемою», – наголосив співрозмовник Politico.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть стати визначальними місяцями для України через заплановані саміти Європейського Союзу, G7 та НАТО. За його словами, Київ розраховує на сильні політичні рішення партнерів, які допоможуть посилити дипломатичний тиск на Росію та наблизити завершення війни.

Читайте також:

Теги: Франція Еммануель Макрон саміт Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери скоординували дипломатичні кроки на найближчий час
Зеленський поговорив з Макроном і узгодив кроки перед G7
Сьогодні, 01:09
Вже з 1 липня Європейський Союз планує офіційно впровадити спеціальний збір
Китайські маркетплейси постраждали від війни в Ірані
Вчора, 23:48
Китайські агенти маскуються під рекрутерів у LinkedIn, щоб вийти на носіїв державних секретів
Китайська розвідка маскується під рекрутерів у LinkedIn – ФБР
5 червня, 05:10
За оцінкою Пентагону, Китай до 2030 року може мати до 1000 ядерних боєголовок і вже розгорнув близько 100 міжконтинентальних ракет.
Ядерна загроза реальна? Китай почав будувати захист від можливого удару США
29 травня, 12:56
Офіс Макрона взяв до відома факти підтримки росіянкою Єгорян війни
Офіс Макрона відреагував на допуск до Чемпіонату Європи з фехтування підсанкційної росіянки
27 травня, 17:20
Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь
Участь Китаю в головному безпековому форумі Азії опинилася під питанням
26 травня, 12:50
Речник китайського МЗС назвав публікацію газети «чистою вигадкою»
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
19 травня, 12:09
Окупанти били по кораблю ударним безпілотником типу «Шахед»
РФ атакувала китайське торгове судно в територіальних водах України
18 травня, 08:40
Кароль Навроцький (ліворуч) запевнив Володимира Зеленського, що підтримка України продовжуватиметься
«Підтримка України триватиме». Зеленський розповів про зустріч із Навроцьким
13 травня, 18:46

Політика

Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм
Зеленський анонсував важливі рішення ЄС щодо України вже цього літа
Зеленський анонсував важливі рішення ЄС щодо України вже цього літа
Президент Естонії закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС
Президент Естонії закликав прискорити переговори про вступ України до ЄС
Зеленський прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки
Зеленський прибув на саміт Нордично-Балтійської вісімки
ЄС запропонував Україні проміжний варіант замість членства
ЄС запропонував Україні проміжний варіант замість членства
Віцепрезидент США назвав головну мету Вашингтона в Ірані
Віцепрезидент США назвав головну мету Вашингтона в Ірані

Новини

Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
Сьогодні, 14:00
Подорожачав бензин? Винні мігранти! Українка розповіла, як трампівська пропаганда зомбує американців
Вчора, 23:00
За 9 км від резиденції Путіна на Валдаї з’явилися антидронові сітки (фото)
Вчора, 18:24
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:29
В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
7 червня, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
6 червня, 17:49

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua