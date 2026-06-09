Франція запропонувала незвичний формат діалогу між G7 і Китаєм

Париж хоче організувати окрему онлайн-зустріч із Пекіном напередодні саміту лідерів «Групи семи»

Президент Франції Еммануель Макрон планує провести відеоконференцію між країнами G7 та Китаєм для обговорення проблеми глобальних торговельних дисбалансів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politicо.

Франція просуває діалог між G7 та Китаєм

За інформацією видання, онлайн-зустріч можуть провести напередодні саміту G7, який відбудеться наступного тижня у французькому Евіан-ле-Бен.

За словами двох співрозмовників Politico, ініціатива стане помітним кроком для об'єднання західних демократій, яке останніми роками дедалі частіше займало жорстку позицію щодо Китаю.

Франція, яка цього року головує у G7, зробила боротьбу з глобальними економічними дисбалансами одним із ключових пріоритетів свого головування.

У Парижі вважають, що нинішня ситуація є наслідком одразу кількох факторів, серед яких недостатні інвестиції в Європі, надмірне споживання у Сполучених Штатах та надвиробництво в Китаї.

Минулого місяця на зустрічі міністрів фінансів G7 французький представник Ролан Лескюр заявив, що Париж прагне відійти від взаємних звинувачень і налагодити співпрацю з усіма партнерами, включно з Китаєм.

За даними джерел Politico, Макрон уже тривалий час намагається вибудувати конструктивні відносини з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Французькі дипломати протягом останніх місяців працювали над тим, щоб Китай у тому чи іншому форматі долучився до майбутнього саміту G7.

Позиція США та деталі можливих переговорів

Видання також зазначає, що президент США Дональд Трамп останніми тижнями пом'якшив риторику щодо Китаю після повернення з візиту до Пекіна. За підсумками поїздки він позитивно оцінив перспективи торговельних відносин між двома найбільшими економіками світу.

У Білому домі наразі не коментували можливість проведення відеоконференції. Очікується, що Трамп візьме участь у саміті лідерів G7.

За словами джерел видання, поки що остаточно не визначено, на якому рівні країни будуть представлені під час онлайн-переговорів. Водночас очікується участь кількох глав держав та урядів.

У Єврокомісії сумніваються щодо формату

Тим часом представник Європейської комісії назвав французьку ініціативу «хорошим кроком», але зауважив, що для такого діалогу обрано «неправильний формат».

«G7 сприймається як будь-що, але точно не як нейтральна сторона. Китай був би радий, якби G7 пом'якшила свою риторику, але не ціною визнання того, що їхнє (надвиробництво – ред.) є проблемою», – наголосив співрозмовник Politico.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що червень і липень можуть стати визначальними місяцями для України через заплановані саміти Європейського Союзу, G7 та НАТО. За його словами, Київ розраховує на сильні політичні рішення партнерів, які допоможуть посилити дипломатичний тиск на Росію та наблизити завершення війни.