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Союзники визначилися, хто відповідатиме за відновлення ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Союзники визначилися, хто відповідатиме за відновлення ЗСУ
Британія очолить підготовку ЗСУ до нової епохи
фото: armyinform.com.ua

Велика Британія та Франція запускають новий штаб, який готуватиме українську армію до післявоєнного етапу

Велика Британія та Франція очолять новостворений штаб Багатонаціональних сил для України, який займатиметься підготовкою до довгострокового відновлення Збройних сил України після завершення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Дена Джарвіса після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Вже у липні командування новою структурою перейде до генерал-майора Тома Бейтмена. Під його керівництвом Велика Британія, Франція, а також інші союзники та партнери працюватимуть над підготовкою майбутньої моделі розвитку українського війська після укладення мирної угоди.

«Ця війна ніколи не стосувалася лише долі однієї нації. Українці борються не лише за власну безпеку, а й за безпеку Європи. Вони також борються за свої цінності та за цінності Європи. Ми будемо підтримувати їх сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно», – заявив Джарвіс.

За його словами, союзники прагнуть не лише допомогти Україні вистояти під час війни, а й закласти фундамент для довгострокової обороноздатності держави після її завершення.

Очікується, що штаб координуватиме міжнародні зусилля щодо модернізації ЗСУ, розвитку військової інфраструктури, підготовки особового складу та впровадження сучасних стандартів ведення бойових дій.

Нагадаємо, Велика Британія також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму 852 млн фунтів стерлінгів. До нього увійдуть 150 тис. безпілотників українського виробництва, 350 ракет для систем протиповітряної оборони та сучасні радари. За словами міністра оборони Дена Джарвіса, фінансування забезпечуватиметься за рахунок заморожених російських активів через спеціальний кредитний механізм.

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Теги: Велика Британія Франція Україна ЗСУ

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