Мадяр оприлюднив відео ударів по суднах тіньового флоту РФ

З 6 по 17 липня оператори СБС уразили 117 суден в Азовському морі та 42 – у Чорному

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив відео ураження 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі, пише «Главком».

За словами Бровді, з 6 по 17 липня оператори СБС уразили 117 суден в Азовському морі та 42 – у Чорному, а оприлюднені кадри демонструють атаки на 12 суден російського тіньового флоту.

Контекст: чорноморський етап «МоЛоЧКи»

Якщо повідомлення підтвердиться, ідеться про продовження нового – чорноморського – етапу операції СБС «МоЛоЧКа». Її командувач Роберт «Мадяр» Бровді повідомляв, що у ніч на 15 липня українські дрони уразили 20 суден у Чорному морі – 17 нафтових танкерів, два газовози й один буксир. Це сталося одразу після завершення першого, азовського, етапу операції, у межах якого з 6 по 15 липня уразили 116 суден.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами уразила морськими дронами «Мамай» підсанкційні танкери Louise 1 та Banda у Чорному морі. Тієї ж ночі та вранці Генштаб повідомляв про ураження шести танкерів і двох буксирів у Чорному та Азовському морях, а також нафтобази «Шахтарськ» на Донеччині й мостів, які окупанти використовують для логістики.