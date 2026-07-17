Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Мадяр оприлюднив відео ударів по суднах тіньового флоту РФ

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Мадяр оприлюднив відео ударів по суднах тіньового флоту РФ
Бровді оприлюднив відео ураження 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі
скриншот з відео покращений за допомогою ШІ

З 6 по 17 липня оператори СБС уразили 117 суден в Азовському морі та 42 – у Чорному

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді оприлюднив відео ураження 12 суден російського тіньового флоту в Чорному морі, пише «Главком».

За словами Бровді, з 6 по 17 липня оператори СБС уразили 117 суден в Азовському морі та 42 – у Чорному, а оприлюднені кадри демонструють атаки на 12 суден російського тіньового флоту.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Контекст: чорноморський етап «МоЛоЧКи»

Якщо повідомлення підтвердиться, ідеться про продовження нового – чорноморського – етапу операції СБС «МоЛоЧКа». Її командувач Роберт «Мадяр» Бровді повідомляв, що у ніч на 15 липня українські дрони уразили 20 суден у Чорному морі – 17 нафтових танкерів, два газовози й один буксир. Це сталося одразу після завершення першого, азовського, етапу операції, у межах якого з 6 по 15 липня уразили 116 суден.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами уразила морськими дронами «Мамай» підсанкційні танкери Louise 1 та Banda у Чорному морі. Тієї ж ночі та вранці Генштаб повідомляв про ураження шести танкерів і двох буксирів у Чорному та Азовському морях, а також нафтобази «Шахтарськ» на Донеччині й мостів, які окупанти використовують для логістики.

Читайте також:

Теги: Чорне море флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На об'єктах ремонтуються російські підводні човни
Росія залишила ключові військові об’єкти в Арктиці без захисту ППО
15 липня, 14:14
Українські дрони уразили 11 суден тіньового флоту РФ за ніч 14 липня в Азовському морі
У Чорному морі за ніч уражено 20 суден РФ
15 липня, 08:30
Китай і РФ провели спільні морські навчання
Китай оцінив «залишки» флоту РФ на спільних навчаннях
13 липня, 23:50
Термінал на острові щомісяця приймає нафтопродукти щонайменше із семи російських портів
Крихітний острів допомагає Росії обходити західні санкції – розслідування
11 липня, 23:27
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються
Сили оборони уразили понад 20 танкерів РФ за ніч
11 липня, 11:44
Другий за величиною порт країни в Чорноморському регіоні знаходиться в Керченській протоці
РФ зупинила судноплавство через канал, яким експортувала зерно – Reuters
11 липня, 10:20
Сили безпілотних систем заявили про ураження 48 суден РФ за п'ять діб
За ніч біля Криму уражено 13 суден тіньового флоту РФ – Мадяр
10 липня, 17:59
Путін не наважився проводити головний морський парад
Росія скасувала головний військово-морський парад – розвідка Британії
2 липня, 18:46
Турецьке судно, яке зазнало пошкоджень внаслідок атаки БпЛА, 29 травня 2026 року
Росія атакувала цивільні судна в Чорному морі: загинув моряк, є поранені
19 червня, 08:25

Події в Україні

Мадяр оприлюднив відео ударів по суднах тіньового флоту РФ
Мадяр оприлюднив відео ударів по суднах тіньового флоту РФ
Росія вдарила дроном по ринку в Херсоні: є загибла та шестеро поранених
Росія вдарила дроном по ринку в Херсоні: є загибла та шестеро поранених
Розвідка попередила про новий наказ окупантів: які цілі визначено для ударів
Розвідка попередила про новий наказ окупантів: які цілі визначено для ударів
У страшній ДТП в Кривому Розі трагічно загинув військовий ТЦК
У страшній ДТП в Кривому Розі трагічно загинув військовий ТЦК
Газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» перебуває під масованою атакою РФ: заява компанії
Газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» перебуває під масованою атакою РФ: заява компанії
Зеленський після нічної атаки РФ звернувся до партнерів із терміновим закликом
Зеленський після нічної атаки РФ звернувся до партнерів із терміновим закликом

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua