Правоохоронець продавав дані про блокпости та паролі

Правоохоронець встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року

Правоохоронець гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння

На Сумщині викрили правоохоронця, який продавав дані про блокпости та паролі мешканцям прикордоння. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби повідомили про підозру правоохоронцю з Сумської області, який за гроші передавав інформацію з обмеженим доступом мешканцям прикордоння», – йдеться у повідомленні.

У лютому 2024 року він запропонував місцевому мешканцю допомогу у безперешкодному переміщенні автомобілем в межах прикордонного району. Той намагався вивезти свої речі з району бойових дій у більш безпечне місце.

Правоохоронець пообіцяв надати інформацію про розміщення підрозділів, блокпостів Сил оборони та паролі для проїзду.

Фігурант також пригрозив, що у разі відмови він особисто буде заважати громадянину пересуватися у прикордонних районах.

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Правоохоронець встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року фото: Державне бюро розслідувань

Він встиг отримати від чоловіка 30 тис. гривень за інформацію, надану протягом кількох місяців, починаючи з квітня 2024 року.

«Правоохоронець підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, та у поширенні інформації про переміщення та розташування Збройних Сил України (частина третя статті 368, частина друга статті 114 2 Кримінального кодексу України)» , – зазначили у ДБР.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міської ради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. Він вимагав з військовозобов’язаних хабарі за відстрочку від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Раніше повідомлялося, що адвокату юридичної компанії «Міллер» Олексію Носову повідомили про підозру у спробі дати хабаря. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

До слова, правоохоронці викрили спробу надати 12 млн гривень хабаря виконувачу обов'язків директора державного підприємства «Міжнародний торговельний порт «Чорноморськ» за ухвалення рішення в інтересах приватної компанії. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.