У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка вилізла туди за котом

Жінка впевнено злізла з дерева міцно тримаючи на руках свого чотирилапого втікача

Під час прогулянки пухнастик вирішив проявити свій незалежний характер і стрімко видерся на дерево

У Львові пухнастий бешкетник заманив господарку на дерево висотою у чотири метри. Знімати її звідти довелося рятувальникам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

За даними надзвичайників увечері 11 липня до Служби порятунку «101» надійшло незвичне повідомлення про те, що на вулиці Карпатській у Львові жінка разом із котом не може самостійно спуститися з дерева.

Як з'ясувалося, під час прогулянки пухнастик вирішив проявити свій незалежний характер і стрімко видерся на дерево.

Господарка, не вагаючись, полізла за своїм улюбленцем. Кота вона дістала, однак зрозуміла, що самостійно спуститися назад уже не зможе. Тож жінка зателефонувала до рятувальників.

Надзвичайники встановили висувну драбину жінка впевнено злізла з дерева міцно тримаючи на руках свого чотирилапого втікача.

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