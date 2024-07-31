Головна Техно Авто
search button user button menu button

Змінився до невпізнання: презентовано новий Audi A6 2025 (фото, відео)

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Змінився до невпізнання: презентовано новий Audi A6 2025 (фото, відео)
Audi A6 став електрокаром
фото: Audi

Преміальну модель запропонують у версіях потужністю 367 та 503 к. с. із запасом ходу до 756 км

У Німеччині представили новий Audi A6 2025. Модель Е-класу кардинально змінилася і стала електрокаром. Про новинку розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Дизайн Audi A6 2025

Електромобіль Audi A6 e-tron (так тепер називається модель) досить суттєво змінився зовні і став схожим на новий Audi A5. Його силует став стрімкішим – із аркоподібним дахом, високою віконною лінією і загостреною задньою частиною. Це покращило аеродинаміку: коефіцієнт опору знижено до 0,21.

Замість решітки радіатора встановлено пластикову заглушку, з якою поєднуються тоненькі матричні фари. У ліхтарях встановлено OLED-оптику.

Дизайн Audi A6 зазнав суттєвих змін
Дизайн Audi A6 зазнав суттєвих змін
фото: Audi

На вибір пропонують ліфтбек Audi A6 e-tron Sportback та універсал Avant. У основі електрокара лежить нова електрична платформе РРЕ. Це значить, що він є близьким родичем Audi Q6 e-tron та нового Porsche Macan.

Замість седана пропонують ліфтбек
Замість седана пропонують ліфтбек
фото: Audi

Салон та комплектація Audi A6 e-tron

Інтер'єр Audi A6 e-tron став сучаснішим. На передній панелі тепер може бути встановлено одразу три дисплеї: віртуальний щиток приладів, 14,5-дюймовий центральний тачскрін та окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира.

Універсал Audi A6 Avant e-tron
Універсал Audi A6 Avant e-tron
фото: Audi

Мультимедійну систему ММІ доповнили помічником CharGPT. Серед опцій є панорамний дах зі змінним тонуванням, проєкція на лобове скло, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху. пневмопідвіска та 830-ваттна акустика Bang & Olufsen із 20 динаміками.

На передній панелі встановили три дисплеї
На передній панелі встановили три дисплеї
фото: Audi

Новий Audi A6, характеристики

Електромобіль Audi запропонують у двох модифікаціях

  • Audi A6 e-tron – один мотор, 367 к. с., задній привід, 5,4 с до 100 км/год, максимальна швидкість 210 км/год;
  • Audi S6 e-tron – два мотори, 503 к. с., повний привід, 3,9 с до 100 км/год, максимальна швидкість 240 км/год.

Усі модифікації оснащені батареєю на 100 кВт∙год. Запас ходу Audi A6 e-tron сягає 756 км, а S6 e-tron – 675 км.

800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 270 кВт. У такому режимі поповнити заряд батареї на 80% можна за 21 хвилину, а додати 310 км запасу ходу – за 10 хвилин.

Продажі електрокара стартують із вересня. Ціна Audi A6 e-tron складає 75 600 євро, а S6 e-tron – 99 500 євро. Перший час модель попереднього покоління з двигунами внутрішнього згоряння випускатиметься паралельно з наступником.

Читайте також: На український ринок виходить економічний кросовер Kia: подробиці (фото)
Теги: автомобіль Audi авторинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після підпалу авто вигоріло вщент
У Києві невідомі спалили медичне авто Третьої штурмової бригади
30 липня, 01:48
Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі
Підпалювали автомобілі військовослужбовців: в Одесі затримано молодиків
29 липня, 12:28
На українському ринку вистачає недорогих гібридів з пробігом
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
25 липня, 22:41
У Харкові пролунав вибух
У Харкові пролунав вибух
25 липня, 00:15
Названі основні причини відмови перереєстрації транспортного засобу в «Дії»
Влада позбавлятиме ухилянтів можливості перереєструвати авто
23 липня, 14:16
Імпорт авто зі США виріс удвічі
Попит на авто зі США в Україні зріс удвічі: найпопулярніші моделі (фото)
18 липня, 22:10
Столиця лідирує за кількістю проданих автомобілів
Київ та область лідирують у продажах нових авто в Україні
14 липня, 23:50
Загалом на дорогах України працюватиме 160 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 295 ділянках автомобільних доріг
Патрульні збільшили кількість приладів TruCAM на дорогах: список
10 липня, 14:48
Toyota Camry залишається популярною завдяки просторому салону, зручності та передовим технологіям безпеки
Названо дев’ять доступних компактних автомобілів для досвідчених водіїв
1 липня, 21:55

Авто

Змінився до невпізнання: презентовано новий Audi A6 2025 (фото, відео)
Змінився до невпізнання: презентовано новий Audi A6 2025 (фото, відео)
На український ринок виходить економічний кросовер Kia: подробиці (фото)
На український ринок виходить економічний кросовер Kia: подробиці (фото)
Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення
Із 1 серпня сервісні центри МВС почнуть видавати нові водійські посвідчення
Названо найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік (фото)
Названо найпопулярніші електромобілі в Європі за 2024 рік (фото)
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
Економічні та доступні: найкращі вживані гібриди в Україні (фото)
На український ринок виходить недорога комерційна модель Citroen (фото)
На український ринок виходить недорога комерційна модель Citroen (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Дозвіл Червінському на викрадення літака РФ: Залужний відмовився від коментарів
32K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
21K
Хто захопив телеканал «Рада»? Оприлюднено деталі аудиту Рахункової палати
11K
«Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями
8767
Суд РФ виніс вирок телеведучій Мосійчук у справі про «приниження гідності росіян»

Новини

ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13
Бронза Харлан на Олімпіаді, протести у Венесуелі: головне за ніч
30 липня, 06:37

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua