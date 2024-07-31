Змінився до невпізнання: презентовано новий Audi A6 2025 (фото, відео)

Преміальну модель запропонують у версіях потужністю 367 та 503 к. с. із запасом ходу до 756 км

У Німеччині представили новий Audi A6 2025. Модель Е-класу кардинально змінилася і стала електрокаром. Про новинку розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.

Дизайн Audi A6 2025

Електромобіль Audi A6 e-tron (так тепер називається модель) досить суттєво змінився зовні і став схожим на новий Audi A5. Його силует став стрімкішим – із аркоподібним дахом, високою віконною лінією і загостреною задньою частиною. Це покращило аеродинаміку: коефіцієнт опору знижено до 0,21.

Замість решітки радіатора встановлено пластикову заглушку, з якою поєднуються тоненькі матричні фари. У ліхтарях встановлено OLED-оптику.

Дизайн Audi A6 зазнав суттєвих змін фото: Audi

На вибір пропонують ліфтбек Audi A6 e-tron Sportback та універсал Avant. У основі електрокара лежить нова електрична платформе РРЕ. Це значить, що він є близьким родичем Audi Q6 e-tron та нового Porsche Macan.

Замість седана пропонують ліфтбек фото: Audi

Салон та комплектація Audi A6 e-tron

Інтер'єр Audi A6 e-tron став сучаснішим. На передній панелі тепер може бути встановлено одразу три дисплеї: віртуальний щиток приладів, 14,5-дюймовий центральний тачскрін та окремий 10,9-дюймовий екран для переднього пасажира.

Універсал Audi A6 Avant e-tron фото: Audi

Мультимедійну систему ММІ доповнили помічником CharGPT. Серед опцій є панорамний дах зі змінним тонуванням, проєкція на лобове скло, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху. пневмопідвіска та 830-ваттна акустика Bang & Olufsen із 20 динаміками.

На передній панелі встановили три дисплеї фото: Audi

Новий Audi A6, характеристики

Електромобіль Audi запропонують у двох модифікаціях

Audi A6 e-tron – один мотор, 367 к. с., задній привід, 5,4 с до 100 км/год, максимальна швидкість 210 км/год;

Audi S6 e-tron – два мотори, 503 к. с., повний привід, 3,9 с до 100 км/год, максимальна швидкість 240 км/год.

Усі модифікації оснащені батареєю на 100 кВт∙год. Запас ходу Audi A6 e-tron сягає 756 км, а S6 e-tron – 675 км.

800-вольтна архітектура дозволяє надшвидку зарядку потужністю 270 кВт. У такому режимі поповнити заряд батареї на 80% можна за 21 хвилину, а додати 310 км запасу ходу – за 10 хвилин.

Продажі електрокара стартують із вересня. Ціна Audi A6 e-tron складає 75 600 євро, а S6 e-tron – 99 500 євро. Перший час модель попереднього покоління з двигунами внутрішнього згоряння випускатиметься паралельно з наступником.