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Від Джанкоя до Керчі: окупований Крим накрила хвиля пожеж і відключень електроенергії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Від Джанкоя до Керчі: окупований Крим накрила хвиля пожеж і відключень електроенергії
Нафтовий термінал у Керчі опинився під атакою
фото: моніторингові канали

Повідомляється про пожежі на об'єктах у Керчі та Советському районі, а Порт Кавказ зазнав повторної атаки

В окупованому Криму зафіксовано нову серію вибухів та пожеж на об'єктах паливної й енергетичної інфраструктури. За даними моніторингових ресурсів, під ударом опинилися нафтовий термінал у Керчі та підстанція в Советському районі півострова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові ресурси.

Пожежі та вибухи на території окупованого Криму

Уночі та зранку 23 червня на території анексованого Криму продовжилася серія пожеж після чергових атак. Моніторингові спільноти повідомляли про займання в районі Джанкоя поблизу села Ізумрудне неподалік мосту через Північно-Кримський канал. Місцеві жителі також чули звуки стрілянини та вибухів, що може свідчити про роботу російської протиповітряної оборони.

Зокрема, сервіс NASA FIRMS зафіксував осередок пожежі в районі підстанції «Насосна-2» у Советському районі окупованого Криму. Також повідомляється про займання на території комплексу перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal у Керчі. За інформацією джерел, пожежа виникла на території нафтобази, розташованої в районі Керченського морського порту. 

Від Джанкоя до Керчі: окупований Крим накрила хвиля пожеж і відключень електроенергії фото 1
фото: «Кримський вітер»

Крім того, у Керчі після серії вибухів зафіксували нову масштабну пожежу, яка, за попередніми даними, могла виникнути в районі ТЕЦ в Аршинцевому. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко підтвердив ураження окремих об'єктів на півострові. За його словами, у районі порту сталося повторне займання поблизу комплексу перевалки та зберігання нафтопродуктів TES-Terminal, що може свідчити про новий удар по об'єкту інфраструктури.

Повідомлення про удари по військових та логістичних об'єктах

Також надходять повідомлення про ураження місць розташування російських військових на Арабатській стрілці та в районі Генічеська. За попередніми даними, удари були завдані по позиціях окупаційних сил між Генічеською Гіркою та Щасливцевим, де зафіксовано пожежі в місцях їхньої дислокації.

Від Джанкоя до Керчі: окупований Крим накрила хвиля пожеж і відключень електроенергії фото 2
фото: «Кримський вітер»

Крім того, увечері 22 червня в низці районів окупованого Криму сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой, а також Красноперекопський, Сакський, Джанкойський і Красногвардійський райони. У підконтрольному окупаційній владі підприємстві «Крименерго» заявили, що причиною стали «технологічні порушення в електричних мережах» та пообіцяли відновити електропостачання протягом доби.

Масштабний блекаут та проблеми з енергопостачанням

Водночас моніторингові ресурси пов'язують масштабний блекаут із атакою на енергетичну інфраструктуру півострова. За їхніми даними, під удар могла потрапити ТЕЦ у Керчі, де виникла велика пожежа. У мережі публікують фото та відео густого шлейфу диму, який, за твердженнями очевидців, простягається на десятки кілометрів.

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Крім того, повідомляється про повторну атаку на Порт Кавказ, який є одним із ключових логістичних вузлів між Краснодарським краєм РФ та окупованим Кримом. Через цей об'єкт здійснюється перевезення вантажів, пального та інших матеріально-технічних ресурсів.

Нагадаємо, що генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження підприємства російського військово-промислового комплексу у Воронежі, яке виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони РФ. 22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по об’єкту високоточними крилатими ракетами повітряного базування.

За даними військових, підприємство є одним із ключових елементів російського ВПК та виробляє електроніку для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», а також інших видів високоточної зброї.

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Теги: порт нафта Крим

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