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В Україні 6 квітня оголошено Днем жалоби

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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В Україні 6 квітня оголошено Днем жалоби
Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом
фото: Свої. Новини Кривого Рогу/Facebook

Внаслідок ударів балістикою і «Шахедами» по Кривому Рогу загинуло 18 людей, 74 зазнали поранень

У неділю, 6 квітня, в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу. Як інформує «Главком», про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода – прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша», – зазначив він.

Кулеба нагадав, що внаслідок ударів балістикою і «Шахедами» по Кривому Рогу загинуло 18 людей, 74 зазнали поранень.

«Росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей», – зазначив він.

Раніше посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу. 

Також з’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей. 

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Теги: росія міністр Кривий Ріг Олексій Кулеба

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