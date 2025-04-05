В Україні 6 квітня оголошено Днем жалоби

Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом

Внаслідок ударів балістикою і «Шахедами» по Кривому Рогу загинуло 18 людей, 74 зазнали поранень

У неділю, 6 квітня, в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу. Як інформує «Главком», про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода – прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша», – зазначив він.

Кулеба нагадав, що внаслідок ударів балістикою і «Шахедами» по Кривому Рогу загинуло 18 людей, 74 зазнали поранень.

«Росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей», – зазначив він.

Раніше посол США шокувала мережу своєю реакцією на смертельний удар по Кривому Рогу.

Також з’явилися фото дев’яти загиблих після атаки на Кривий Ріг дітей.