Після спеки – комфортне тепло й місцями грози: погода на 25 липня 2026 року

Найпрохолодніше буде в Карпатах, а на південному сході та узбережжі морів ніч залишиться теплішою

У суботу, 25 липня, в Україні очікується помірно тепла погода без сильної спеки. У більшості регіонів вночі опадів не прогнозують, однак удень у низці областей можливі короткочасні дощі та грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

За прогнозом синоптиків, по всій країні переважатиме мінлива хмарність. У нічні години істотних опадів не очікується. Водночас удень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, подекуди вони супроводжуватимуться грозами.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Сильних поривів або небезпечних метеорологічних явищ у більшості областей не прогнозується.

Температура повітря вночі становитиме 10–15 градусів, а на південному сході країни та узбережжі Чорного й Азовського морів буде тепліше – до 19 градусів. У денні години повітря прогріється до 21–26 градусів, що відповідає комфортній літній погоді.

Найпрохолодніше традиційно буде в Карпатах. Там уночі очікується 5–10 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до 13–18 градусів.

Прогноз погоди на 25 липня фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У Києві та Київській області також прогнозують мінливу хмарність. Уночі опадів не буде, а вдень по області місцями можливі короткочасний дощ і гроза. У столиці істотних опадів не прогнозують, хоча в окремих районах області вони можливі.

За даними Укргідрометцентру, температура на Київщині вночі становитиме 10–15 градусів, удень – 21–26 градусів. У Києві вночі очікується 13–15 градусів, а вдень повітря прогріється приблизно до 25 градусів.

Нагадаємо, цього тижня в Україні атмосферні фронти почергово «обирали» різні регіони: спочатку під удар потрапили Одещина та Крим, тепер черга – за заходом та центром країни. Детальніше про погоду на найближчі дні – у прогнозі на 20–26 липня 2026 року.