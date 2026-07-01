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Грози та град: які області накриє негода 1 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Грози та град: які області накриє негода 1 липня
фото: glavcom.ua

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту»

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по Україні 1 липня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вдень 1 липня у Волинській, Львівській та Закарпатській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Грози та град: які області накриє негода 1 липня фото 1

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, перший тиждень липня пройде під знаком справжньої літньої спеки. За прогнозами синоптиків, із 29 червня до 5 липня у більшості регіонів очікується суха та сонячна погода, а температура повітря поступово підвищиться до +30…+35°C, місцями на півдні та заході – до +36°C. Лише в окремі дні можливі короткочасні грозові дощі в західних і північних областях.

Як відомо, хвиля спеки, яка накрила Західну та Центральну Європу, стала найсильнішою за всю історію метеоспостережень – і була б «практично неможливою» без глобального потепління, спричиненого діяльністю людини.

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Теги: Укргідрометцентр негода гроза

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