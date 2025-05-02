Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16

Президент та військові обговорили рішення, які допоможуть ефективніше застосовувати авіацію

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави нашої держави.

«Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію», – каже він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Нагадаємо, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

Українські літаки мають інтегровану систему дозування Pylon Integrated Dispensing System та інтегровану електронну бойову систему Pylon Integrated Systems: Pids та Ecips. Остання має пасивні засоби захисту – глушилки AN/ALQ-162, які можуть уражати радари – та систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивних засобів захисту.

Раніше Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник.

До слова, уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16.