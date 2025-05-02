Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16
Зустріч стосувалася розвитку українського флоту військових літаків
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент та військові обговорили рішення, які допоможуть ефективніше застосовувати авіацію

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту військових літаків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави нашої держави.

«Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію», – каже він.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки відправили в Україну списані F-16. Для їх доставки було використано літак Ан-124.

Нагадаємо, українські винищувачі F-16 можуть не лише знешкоджувати російські безпілотники, виявляти та глушити за допомогою капсул РЕБ радари ворога та скидати високоточні боєприпаси, але й за допомогою системи самозахисту розшукувати ворожі системи ППО.

Українські літаки мають інтегровану систему дозування Pylon Integrated Dispensing System та інтегровану електронну бойову систему Pylon Integrated Systems: Pids та Ecips. Остання має пасивні засоби захисту – глушилки AN/ALQ-162, які можуть уражати радари – та систему попередження про ракетний напад AN/AAR-60 для запуску пасивних засобів захисту.

Раніше Повітряні сили ЗСУ опублікували перше інтерв'ю пілота винищувача F-16, в якому він розповів про бойові зіткнення з окупантами.

Як відомо, 26 серпня 2024 року розбився один із винищувачів F-16, які Україна отримала від союзників. У Повітряних силах повідомили про загибель пілота Олексія Меся, який керував літаком. Він загинув під час масованої атаки РФ на Україну. Тоді пілот збив три ворожі ракети та безпілотник. 

До слова, уперше в історії Польщі жінка стала пілотом винищувача американського виробництва F-16.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський F-16

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
Закінчення війни в Україні в інтересах Польщі – Дуда
27 квiтня, 11:35
Росія атакувала Київ 24 квітня
У ракеті, що вдарила по Києву 24 квітня, були компоненти від американських компаній
25 квiтня, 17:08
У ніч на 24 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Південно-Африканської Республіки
Зеленський скорочує термін перебування у ПАР і терміново повертається до України
24 квiтня, 10:56
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
22 квiтня, 15:00
Президент запевнив, що російських військових, які вбили українських воїнів, знищать
На Торецькому напрямку українські військові потрапили в засідку – Зеленський
20 квiтня, 17:24
Продовження воєнного стану Радою, нові підозри ексзаступнику Єрмака. Головне за 16 квітня
Продовження воєнного стану Радою, нові підозри ексзаступнику Єрмака. Головне за 16 квітня
16 квiтня, 21:06
Засідання Верховної Ради під час воєнного стану
В Україні може зменшитись кількість нардепів – Стефанчук
11 квiтня, 19:32
Зеленський: Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа
«Трамп роздратований». Зеленський розповів, як США реагують на хитрість Путіна
9 квiтня, 21:31
Зеленський підкреслив, що Росія повинна відповідати за все скоєне
Зеленський: На Росію треба тиснути, а не гаяти час у пустих розмовах
5 квiтня, 20:51

Політика

Президент назвав ключове завдання ракетної програми України
Президент назвав ключове завдання ракетної програми України
Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16
Зеленський провів нараду, присвячену винищувачам F-16
Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна
Нардеп пояснив, як угода про надра зможе зупинити Путіна
Угода про надра вимагатиме зміни Бюджетного кодексу: зареєстровано законопроєкт
Угода про надра вимагатиме зміни Бюджетного кодексу: зареєстровано законопроєкт
Путін злякається? Соратник Зеленського пропонує запросити американців освоювати Донбас
Путін злякається? Соратник Зеленського пропонує запросити американців освоювати Донбас
Соратник Зеленського назвав головний недолік угоди про надра
Соратник Зеленського назвав головний недолік угоди про надра

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
212K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 травня: ситуація на фронті
83K
Михайло Винницький: Вивезти сина у 17 років, бо його мобілізують – ця паніка абсолютно нераціональна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 травня 2025
33K
ЄС позбавляється від євро: які купюри стають непотрібними
22K
Мер Покровська тепер підробляє механіком у Мадриді
18K
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки

Новини

Повітряна тривога у Києві лунала 15 хвилин
Сьогодні, 04:51
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Вчора, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua