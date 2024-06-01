«Укренерго» оновило графіки відключень світла на 1 червня

Сьогодні термін дії лімітів на споживанні електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено

Обмеження на споживання електроенергії сьогодні будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 24:00

Через нічний обстріл енергооб'єктів України змінилися графіки відключень світла на суботу 1 червня. Світла не буде на одну годину довше, ніж планувалося. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«Сьогодні термін дії лімітів на споживанні електроенергії для промислових і побутових споживачів змінено. Обмеження будуть діяти по всій Україні з 18:00 до 24:00», – йдеться в повідомленні.

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень.

Нагадаємо, що в ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Пошкодження інфраструктури є також і на Івано-Франківщині.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.