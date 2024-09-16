Відключення світла: як діятимуть графіки 16 вересня

За даними «Укренерго» в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти

Протягом доби 16 вересня відключення електроенергії не плануються. Але необхідність ощадливого споживання залишається з 16:00 до 22:00. Через обстріли та негоду знеструмлено 664 населених пункти у різних областях. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» та Міненерго.



Енергетики закликали українців одночасно не вмикати потужну техніку з 16:00 до 22:00. Під ворожі обстріли минулої доби потрапила енергетична інфраструктура у п'яти областях. Негода знеструмила 86 населених пунктів у 8 областях.

Сьогодні, 16 вересня, рівень споживання електроенергії, станом на 9:30, як повідомляється, був на 6,4% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 13 вересня. Це пояснюється зниженням температури у західних областях.

«Сьогодні відключення електроенергії не плануються», – вказали у Міненерго.

Водночас, за даними «Укренерго» , венергосистемі зберігається дефіцит потужності, а на енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. «Тому сьогодні зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії у вечірні години. Будь ласка, не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів у період з 16:00 до 22:00», – наголосили в Укренерго.

Імпорт відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 300 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1426 МВт. Експорт не відбувається і не передбачається.

«За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях», – йдеться у повідомленні Міненерго.

Через бойові дії та з інших причин сьогодні вранці повністю або частково знеструмлені 578 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській областях.

Через негоду на ранок були знеструмлені 86 населених пунктів – у Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Херсонській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській областях. З технічних причин є знеструмлені споживачі на Одещині, Полтавщині, Сумщині та Львівщині.

За даними Міненерго, у Донецькій області біля території однієї з шахт спалахнула пожежа, продукти горіння в шахту не потрапляли. На момент інциденту в шахтах перебували 550 працівників, їх було сповіщено про аварію. Триває ліквідація пожежі, постраждалих немає.

«Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,43 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції», – повідомили у Міненерго.

Як стало відомо, у зв'язку зі скасуванням графіків погодинних відключень із 9 вересня в Україні зростає рівень споживання електроенергії.

До слова, Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури розпочало будівництво третього рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК «Укренерго», але міжнародні партнери не бачать доцільності фінансування такого дорогого проєкту до проведення випробувань цієї технології.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну.

Як повідомлялося, колишній голова «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що енергетичні об’єкти України матимуть три рівні захисту у вигляді інженерних укріплень на випадок російських атак.