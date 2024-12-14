Відключення світла на Дніпропетровщині 14 грудня: графіки

Для побутових споживачів вимикатимуть світло з 00:00 до 22:00 у кілька черг

На Дніпропетровщині 14 грудня для побутових споживачів вимикатимуть світло з 00:00 до 22:00 у кілька черг. Графіки обмеження електроенергії для бізнесу і промисловості діятимуть з 00:00 до 24:00. Про це повідомили в національній енергетичній компанії «Укренерго».

У компанії зазначили, що причина запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні цього року.

Як діятимуть черги відключень для побутових споживачів:

00:00 – 13:00 – одна черга відключень;

13:00 – 17:00 – дві черги відключень;

17:00 – 22:00 – одна черга відключень.

Графіки погодинних вимкнень для споживачів ДТЕК

1 група:

З 00:00 до 02:00;

З 16:00 до 20:00.

2 група:

З 07:00 до 11:00;

З 16:00 до 18:00.

3 група:

З 01:00 до 05:00;

З 19:00 до 23:00.

4 група:

З 10:00 до 14:00.

5 група:

З 13:00 до 17:00.

6 група:

З 04:00 до 08:00;

З 13:00 до 17:00.

Графіки погодинних вимкнень для споживачів ЦЕК

1 черга:

З 04:00 до 08:00;

З 16:00 до 17:00.

2 черга:

З 16:00 до 20:00.

3 черга:

08:00 до 12:00.

4 черга:

З 00:00 до 04:00.

5 черга:

З 12:00 до 16:00.

6 черга:

З 13:00 до 16:00;

З 20:00 до 22:00.

Нагадаємо, вчора вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакували нашу країну ракетами та безпілотниками.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакувала українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.