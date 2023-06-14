Вирок екссудді Чаусу та атаки на Україну. Головне за 14 червня

Колишній суддя Чаус засуджений до 10 років за ґратами

Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання. Рамзан Кадиров благав українську розвідку про допомогу, щоб знайти інформацію про свого близького поплічника Адама Делімханова. Українські захисники продовжують завдавати ворогу у рамках ведення наступальної операції. Росія вдарила ракетами по українським містам. Ці та інші події 14 червня «Главком» зібрав у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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Вирок екссудді Чаусу

Вищий антикорупційний суд призначив екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколі Чаусу покарання у вигляді десяти років позбавлення волі. Як відомо, у серпні 2016 року Миколу Чауса затримали за підозрою в отриманні хабара у $150 тисяч. Його зловили, коли він закопував гроші у двох скляних банках у дворі власного будинку. Заарештувати його не змогли, бо Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус утік до Молдови. Його оголосили у національний, а потім – у міжнародний розшук. У квітні 2021 року Чауса викрали у Кишиневі. Перед цим суд розблокував його екстрадицію до України.

Вже 30 липня 2021 року Микола Чаус знайшовся у Вінницькій області. СБУ привезла його до Києва, а в НАБУ намагалися їй завадити та вимагали передати екссуддю їм, заявляючи, що він перебуває під слідством бюро. У СБУ відповіли, що не викрадали Чауса, а діяли у рамках закону та своїх повноважень.

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Кадиров благав про допомогу в української розвідки

Російські чиновники заявили про «поранення» чеченського депутата та найближчого поплічника Рамзана Кадирова Адама Делімханова, який брав участь в окупації Маріуполя, одночасно з тим Україна повідомила, що соратник Кадирова ліквідований. Рамзан Кадиров попросив українську розвідку допомогти встановити місцезнаходження свого «дорогого брата», обіцяючи за це велику винагороду, проте після скандалу заявив, що Делімханов нібито живий та здоровий, а він просто обдурював українські ЗМІ.

Обстріли українських міст

Сьогодні зранку, 14 червня, війська РФ вдарили ракетами по Краматорську та Костянтинівці, що на Донеччині – троє загиблих і троє поранених. Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше п’ять і пошкоджено зо два десятки приватних будинків, у Костянтинівці – два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі.

Ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі. Унаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м. Троє людей загинули і 13 були поранені.

Сенат США заблокував продаж установок Himars для Угорщини

Сенатор Сполучених Штатів Америки Джеймс Ріш заблокував продаж великої партії озброєння Угорщині на $735 млн. Зазначається, що до пакету озброєнь, серед іншого, входять 24 ракетні установки Himars, а також понад 100 ракет разом із запчастинами. Таке ріішення допоможе США натиснути на політиків у Будапешті, які блокують заявку Швеції на вступ до НАТО.

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«Газпром» готує план евакуації працівників із Криму

На тлі успіхів ЗСУ, російська компанія «Газпром» складає план евакуації своїх співробітників з тимчасово окупованого Криму. Відповідні органи вже формують списки окупантів на виїзд. Він додав, що під час наступальних дій Сил оборони України противник зазнає шалених втрат в живій силі та техніці.