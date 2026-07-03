Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу постраждали люди

Російська ракета прилетіла між багатоповерхівками у Кривому Розі

Російські війська завдали ракетного удару, поціливши між багатоквартирними будинками в місті Кривий Ріг. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає «Главком».

Наразі виниклі пожежі вже ліквідовано, проте на місці події продовжується аварійно-рятувальна операція. Зафіксовано дуже багато пошкоджень, зокрема вибито вікна та балкони. У будинках тимчасово перекрито постачання газу та води.

Станом на цей момент відомо про двох поранених людей. Постраждалих госпіталізували до лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Наразі їм надається вся необхідна медична допомога.

«Ракетний удар по сектору щільної міської забудови між багатоквартирними будинками. Пожежі вже загашені, але продовжуємо аварійно-рятувальну операцію – дуже багато пошкоджень: вікна, балкони, перекрили газ та воду. Штаб буде розгорнутий через півгодини у школі навпроти, місцеві зрозуміють де це. Вже везуть необхідні на перший час будматеріали, також там прийматимууться заяви на матеріальну допомогу від міста», – написав Вілкул.

Нагадаємо, 23 червня Росія атакувала Кривий Ріг. «Загинуло троє людей – двоє чоловіків 25 та 34 років та жінка 54 років. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих», – зауважив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

За даними влади, 25 людей отримали поранення, у лікарнях міста наразі перебувають 20. «Троє з них у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому стані, а хлопець і літня жінка – у вкрай тяжкому критичному стані. Лікарі роблять все можливе та неможливе і борються за їхнє життя», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, 16 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано руйнування на одному з підприємств міста.

Ворожий обстріл відбувся посеред дня. Російська ракета поцілила у цивільний об'єкт промислової інфраструктури, завдавши значних матеріальних збитків.