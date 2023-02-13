Військові без премій: до районів бойових дій не включили декілька ділянок

Світлина з Херсонщини, де ходило чимало окупантів з шевронами: «Don't stop war. Не важно кто мы такие, важно какой у нас план»

Бутусов: «Люди, які дають результат, знаходяться під постійним ризиком та щільними обстрілами, ведуть бої, і мають визначатись належним чином»

Командуванню варто уточнити питання визначення району бойових дій для виплати премій захисникам, оскільки декілька ділянок, на яких фактично ведуться бойові дії, не включили до переліку. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

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Згідно з рішенням Міноборони про скорочення премій для кількох категорій військовослужбовців, які не виконують завдання безпосередньо на східному фронті, командування ЗСУ видало наказ щодо визначення районів бойових дій, у яких передбачена виплата премій у повному обсязі.

Проте до Бутусова звернулись військовослужбовці з проханням повідомити, що декілька ділянок, де фактично ведуться бойові дії у Херсонській та Харківській областях, до цього переліку не включені.

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Воїни надали велику кількість доказів, що плани ворога на цій ділянці успішно зірвано, і тому межі району бойових дій було б справедливо уточнити.

«Сподіваюсь на об'єктивне та швидке рішення військового командування щодо бійців, та уточнення питання визначення району бойових дій у наказі. Люди, які дають результат, знаходяться під постійним ризиком та щільними обстрілами, ведуть бої, і мають визначатись належним чином. На премії від держави воїни купують собі дуже багато необхідних предметів забезпечення» – наголосив Бутусов.

Нагадаємо, Кабмін забрав доплату у 30 тис. грн на період війни у ряду службовців.

Згодом було зареєстровано петицію про повернення премії військовим й вона набрала необхідну кількість голосів.