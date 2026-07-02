Атака на Київ: знищено склад Червоного Хреста (фото)

Організація втратила 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 млн грн

Внаслідок масованої атаки на Київ у ніч на 2 липня знищено гуманітарний склад Українського Червоного Хреста. Як інформує «Главком», про це гуманітарна організація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Через ворожу атаку втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 млн грн.

«На момент російської атаки на столицю на орендованому складі перебували гуманітарні вантажі, необхідні для екстреного реагування на наслідки надзвичайних ситуацій, забезпечення роботи медичних закладів і надання життєво необхідної допомоги сотням тисяч людей із числа найбільш вразливих категорій населення. А саме, критично важливе обладнання, зокрема генератори, теплові насоси, медичне обладнання (медичні ноші, дефібрилятори, апарати ультразвукової діагностики, монітори пацієнта) тощо. Значна частина цих вантажів була доставлена в Україну через Європейський механізм цивільного захисту для посилення готовності країни до надзвичайних ситуацій», – зазначив Український Червоний Хрест.

Через ворожу атаку втрачено 320 тисяч одиниць гуманітарного вантажу та обладнання загальною вартістю понад 79 млн грн фото: Червоний Хрест України/Facebook

Також зазначається, що серед знищених запасів також був стратегічний резерв гуманітарної допомоги, сформований для екстреного реагування на наслідки обстрілів, пожеж, евакуацій та інших кризових ситуацій. До нього входили ковдри, комплекти постільної білизни, гігієнічні набори, тарпауліни, плівка для аварійного закриття пошкоджених вікон, спальні набори та інші товари першої необхідності, які використовуються для допомоги людям у перші години після надзвичайних подій.

«Знищений склад був одним із ключових логістичних центрів Українського Червоного Хреста. Саме звідси забезпечувалося виконання гуманітарних проєктів, спрямованих на підтримку населення», – наголосила пресслужба організації.

Унаслідок удару пошкоджено вантажний транспортний засіб, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги фото: Червоний Хрест України/Facebook

Також унаслідок удару пошкоджено вантажний транспортний засіб, який використовувався для доставки гуманітарної допомоги.

«Ураження складу завдало не лише значних матеріальних збитків. Це удар по гуманітарній інфраструктурі, від роботи якої залежить своєчасна допомога тисячам людей, які постраждали від війни», – наголосив Український Червоний Хрест.

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Наслідки удару по гуманітарному складу Українського Червоного Хреста, 2 липня 2026 р. фото: Червоний Хрест України/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ. Столиця пережила одну з наймасованіших атак: ворог бив по житлових будинках та цивільній інфраструктурі дронами, балістичними й крилатими ракетами, а також гіперзвуковими «Цирконами». У столиці постраждали 28 локацій. Станом на момент публікації підтверджено інформацію про 22 загиблого, триває розбір завалів.