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Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон
Схованку водій мікроавтобуса облаштував між заднім рядом пасажирських сидінь і багажним відділенням
фото: ДПСУ

Водія затримали, йому загрожує від семи до дев’яти років ув’язнення

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Угринів–Долгобичув» прикордонники виявили в сховку мікроавтобуса 24-річного мешканця Хмельниччини, який намагався нелегально перетнути кордон. Таку схему переправляння організував 43-річний раніше судимий мешканець Рівного. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДПСУ та Львівської обласної прокуратури.

Схованку водій мікроавтобуса облаштував між заднім рядом пасажирських сидінь і багажним відділенням. Після проходження контролю з українського боку чоловік мав залишити тайник і продовжити поїздку як звичайний пасажир. Проте під час поглибленого огляду транспорту прикордонники виявили сховок.

Водія затримали. У 2023 році його вже притягали до кримінальної відповідальності за організацію незаконного переправлення людей через державний кордон. Тоді він у складі організованої групи, був причетний до внесення військовозобов’язаних до системи «Шлях» як водіїв, що давало їм право на виїзд. Суд призначив йому 170 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати певні посади протягом року.

Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон фото 1

Зараз рівнянину повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон фото 2

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон фото 3

Стосовно 24-річного жителя Хмельниччини прикордонники склали адміністративні матеріали за статтею про незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України.

Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон фото 4

Як розповіли у Львівській обласній прокуратурі, рівнянин підшуковував клієнтів в соцмережах. В липні в одному з месенджерів на пропозицію відгукнувся 24-річний мешканець Хмельниччини. Фінансову сторону «трансферу» співрозмовники обговорили завуальовано: конкретну вартість послуги вони замаскували у переписці натяками та непрямими фразами.

Рівнянин сховав чоловіка за сидіння в мікроавтобусі і намагався вивезти його за кордон фото 5

Раніше було викрито чоловіка, який купив «двійнят» на Кіпрі за $15 тис., щоб виїхати з України. 

Нагадаємо, військовослужбовець Роман з позивним «Тиса» повернувся до України після року в СЗЧ та поновився на службі. Кордон, повертаючись назад, він перетнув незаконно – переплив річку Тиса на українсько-румунській ділянці.

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Теги: прикордонники водій чоловік послуги кордон ухилянти

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