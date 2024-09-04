Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти влучили ракетою в готель у Кривому Розі (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти влучили ракетою в готель у Кривому Розі (фото, відео)
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 4 вересня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

Від вибухової хвилі постраждало понад 20 багатоповерхівок

Російські загарбники сьогодні вранці атакували Кривий Ріг. Ворожа ракета влучила в готель у центрі міста. П’ятеро людей постраждали. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Ракетне влучення в готель. Від вибухової хвилі постраждало понад 20 багатоповерхівок. Наразі всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі. Міський Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка 23)», – заявив посадовець.

За даними начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрацій Сергія Лисака, окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади та стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Будівля готелю зруйнована з першого по третій поверхи.

9 фото
На весь екран
Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 4 вересня 2024 р.
фото: Сергій Лисак/Telegram

На місці «прильоту» працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

Тимчасово припинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників. Вагони маршрутів №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №№9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний – площа Домнобудівників.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 25 постраждалих і трьох загиблих, серед яких 14-річна дівчинка.

У зв'язку з наслідками атаки у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Крім того, на Львівщині після ворожої атаки фіксуються знеструмлення. Через це затримується низка потягів. 

Читайте також:

Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок падіння уламків ракети у Броварському районі 11 серпня загинули батько та його чотирирічний син
Атака РФ на Київщину: Зеленський відреагував на смерть батька та сина
11 серпня, 12:21
Глава держави обговорив з ветеранами питання щодо протезування, реабілітації та роботи
Зеленський приїхав у Дніпропетровщину, де зустрівся з ветеранами (відео)
19 серпня, 20:46
Наслідки ракетної атаки на Київщину, 18 серпня 2024 р.
Російська ракета вбила собаку на Київщині. Фото наслідків ранкової атаки
18 серпня, 12:21
Наслідки ракетної атаки на Суми, 17 серпня 2024 р.
Рятувальники показали кадри пожежі на місці ракетного удару по Сумах
17 серпня, 09:55
Трагедія сталася біля Човнової станції в парку Мершавцева.
У Кривому Розі бджоли до смерті закусали комунальника, який обрізав дерева у парку
20 серпня, 15:17
Фахівці ДСНС завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по готелю
У Кривому Розі оголошено день жалоби після ракетного удару по готелю
28 серпня, 09:39
Вибух у ліванському селі Байут Ель-Сайяд під час бойових дій між «Хезболлою» та ізраїльськими військами, 19 серпня 2024 року
«Хезболла» заявила про запуск понад 300 ракет по Ізраїлю
25 серпня, 08:20
Наслідки ракетного удару по Сумах, 2 вересня 2024 р.
Ракетний удар по навчальному закладу в Сумах: серед травмованих є діти (фото, відео)
2 вересня, 09:48
Пошкоджений внаслідок ворожої атаки навчальний заклад у Києві, 2 вересня 2024 р.
У перший день нового навчального року окупанти пошкодили заклад освіти в Києві (фото)
2 вересня, 11:38

Події в Україні

Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)
Львів: РФ вдарила по історичній будівлі міста (фото)
Росіяни захопили село під Покровськом (мапа)
Росіяни захопили село під Покровськом (мапа)
Різко збільшився обсяг відключень електроенергії: названо причину
Різко збільшився обсяг відключень електроенергії: названо причину
Ворог атакував Київщину дронами й ракетами: які наслідки
Ворог атакував Київщину дронами й ракетами: які наслідки
ЗСУ атакували понтонну переправу окупантів
ЗСУ атакували понтонну переправу окупантів
Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)
Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
37K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
17K
Нардеп Шуфрич постане перед судом
14K
Ракетний удар по Полтаві: оголошено збір крові для поранених (оновлено)

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua