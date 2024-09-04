Окупанти влучили ракетою в готель у Кривому Розі (фото, відео)

Від вибухової хвилі постраждало понад 20 багатоповерхівок

Російські загарбники сьогодні вранці атакували Кривий Ріг. Ворожа ракета влучила в готель у центрі міста. П’ятеро людей постраждали. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Ракетне влучення в готель. Від вибухової хвилі постраждало понад 20 багатоповерхівок. Наразі всі живі. П'ятеро постраждалих, не тяжкі. Міський Штаб допомоги людям (будматеріали, заяви на матеріальну допомогу від міста) розгортається у школі №103 (колишня вул. Костенка 23)», – заявив посадовець.

За даними начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрацій Сергія Лисака, окрім багатоповерхівок, у Кривому Розі пошкоджені чотири навчальні заклади та стільки ж автівок. Понівечені аптека і магазини. Будівля готелю зруйнована з першого по третій поверхи.

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Наслідки ракетного удару по Кривому Рогу, 4 вересня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

На місці «прильоту» працюють усі аварійні, медичні та комунальні служби.

"Слава богу всі живі": у Кривому Розі ракетне влучання в готель у центрі міста, - повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. pic.twitter.com/95W3PyOTzL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Тимчасово припинено рух на ділянці від вулиці Святогеоргіївська до площі Домнобудівників. Вагони маршрутів №№2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 у напрямку станції Кривий Ріг-Головний розвертаються на кільці Героїв АТО. Вагони маршрутів №№9, 14 працюють на ділянці від станції Кривий Ріг-Головний – площа Домнобудівників.

Понад 20 багатоповерхівок постраждали від вибухової хвилі у Кривому Розі. П’ятеро людей поранені, серед них – 10-річна дитина. pic.twitter.com/dyEmuezvR8 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. У районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. Станом на зараз відомо про 25 постраждалих і трьох загиблих, серед яких 14-річна дівчинка.

У зв'язку з наслідками атаки у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Крім того, на Львівщині після ворожої атаки фіксуються знеструмлення. Через це затримується низка потягів.