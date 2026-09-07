Як працюватимуть мости Києва під час повітряної тривоги: нові правила

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст під час тривог працюватимуть без змін

У столиці встановили новий режим руху автомобільного транспорту мостовими переходами через Дніпро під час оголошення повітряної тривоги. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує «Главком».

Південний міст

Рух Південним мостовим переходом під час повітряної тривоги буде дозволений, однак із технологічним перекриттям – на 30 хвилин після оголошення тривоги та на 30 хвилин після відбою.

При цьому під час повітряної тривоги заїзд на Південний міст із вулиць Саперно-Слобідської та Михайла Бойчука буде повністю закритий.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід

Працюватиме за аналогічною схемою технологічного перекриття – на пів години після оголошення тривоги і на пів години після відбою. Крім того, на об'єкті запровадять зміни в організації дорожнього руху (реверсний рух).

Інші мости столиці

Дарницький міст, міст Патона, міст Метро та Північний міст під час тривог працюватимуть без змін.

За словами Кличка, зміни запроваджуються в Києві з 00 годин 10 вересня. Наразі місто здійснює необхідні організаційні заходи для впровадження ухвалених рішень.

Нагадаємо, у столиці визначили порядок руху поїздів метрополітену та перевезення пасажирів відкритими ділянками під час «жовтого» та «червоного» рівнів загрози. Наземний громадський транспорт столиці курсуватиме без обмежень.

Також у столиці скорочують тривалість комендантської години. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони Києва згідно з постановою уряду та ініціативами міста щодо функціонування міського господарства в умовах погіршення безпекової ситуації. Оновлена комендантська година триватиме з 01:00 до 05:00 ранку. Зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури та громад під час різних рівнів повітряної загрози. Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атаки дронів, червоний – у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.