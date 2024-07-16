Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)
Чорне море біля берегів кишить медузами
фото: скриншот відео

Кримчани та росіяни, які приїхали у окупований Крим, неприємно здивовані небувалою навалою медуз на західному узбережжі

Прибережну зону Сакського району, Євпаторії та Тарханкута у тимчасово окупованому Криму заполонили медузи. У мережі багато відео, на яких вода у Чорному морі схожа на суп з медуз. 

Відео моря, яке буквально кишить медузами, опублікував український історик та блогер Андрій Плахонін.

«Незважаючи на ракетні атаки бандерівців, відключення світла та води, у морі біля берегів Криму цього року не проштовхнутись», – іронічно підписав він своє відео.

Як повідомляє «Красноярск онлайн», відпочинок у Криму став кошмарним: берег охопили пожежі, а море перетворилося на «суп із медуз».

Води Чорного моря заполонили медузи
Води Чорного моря заполонили медузи
фото: «кКрасноярск онлайн»

Як передає кореспондент РІА «Новий День», кількість медуз біля кримських берегів, на думку фахівців, може зростати до початку осені – на цей період припадає цикл їхнього розмноження та пік активності біля чорноморського узбережжя. В Азовському морі ситуацію ускладнює процес збільшення солоності та надходження органічних речовин, що забруднюють воду – за таких умов медузи почуваються дуже комфортно.  Як тактичне рішення цієї проблеми росіяни обговорюють  використання загороджувальних сіток.

Зауважимо, що «сезон медуз» зазвичай припадає на кінець липня та серпень, а у цьому році він розпочався помітно раніше.. Найчастіше їх можна зустріти можна у Чорному та Азовському морях – у водах Феодосії, Євпаторії, Оленівки, Судака, на мисі Сарич та у Татарському бухті.

Кримчани та росіяни, які приїхали у окупований Крим, неприємно здивовані небувалою навалою медуз на західному узбережжі. Як повідомляють російські ЗМІ, без перебільшень, берегова лінія біля мису Тарханкут від медуз стала буквально желейною.

Цього року морських мешканців якась непомірна кількість, а ще вони припливли помітно раніше, ніж це відбувалося за інших років і купатися дуже неприємно.

Нагадаємо, рекордне зростання цін на житло та економічна криза в Туреччині, схоже, змінили переваги росіян. Іноземці, які купили 22 тис. будинків в Анталії у 2022 році, у 2023 році придбали лише 12 901 будинок. Про це пише турецьке видання Sözcü.

Також повідомлялося, що окупанти продають «тури вихідного дня» у тимчасово окуповані Бердянськ та Кирилівку. Вони слугують легендою для розселенню дружин гастролерів з РФ на захоплених курортах. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

До слова, у Росії запровадять загальний податок за відпочинок після різкого зниження доступності відпочинку за кордоном. Про це повідомляє російське видання «Ведомости». Російська влада раніше почала експеримент із курортним збором у п'яти регіонах: з туристів за кожну добу проживання в готелях стягувавсяться збір у розмірі 100 рублів. Проте тепер уряд вирішив відмовитися від такого збору і замінити його на туритсичний податок.

Читайте також: Українські дрони пролетіли біля «палацу Путіна» на березі Чорного моря – аналітик
Теги: росіяни відео Чорне море

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти можуть готуватися до відновлення наступу на одному напрямку: аналіз ISW
Окупанти можуть готуватися до відновлення наступу на одному напрямку: аналіз ISW
23 червня, 05:29
Тищенко неодноразово вдягав військову форму, тож Жорін запросив його до свого підрозділу
Бійка між військовим та охоронцями Тищенка: майор ЗСУ відреагував
23 червня, 14:41
Зеленський розповів, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом
Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору
23 червня, 21:00
Кордон у Сумській області
Вночі та зранку росіяни вісім разів обстріляли прикордоння Сумщини
2 липня, 09:13
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
Окупанти просунулися в межах Вовчанська: аналіз ISW
3 липня, 04:38
Карлсон, який взяв інтерв'ю у Путіна, анонсував інтерв'ю із Володимиром Зеленським
Вибухи у Києві, Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським: головне за ніч
4 липня, 06:58
Правоохоронці евакуювали тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи
Росіяни вдарили авіабомбами по селу на Харківщині, є загиблий (фото)
4 липня, 21:54
Влада РФ заперечує факт ураження порохового заводу
Розвідка атакувала дронами найбільший пороховий завод у Росії (відео)
4 липня, 22:16
Залізничний вокзал у Донецьку нині не працює
Скоро заросте лісом: журналіст показав занедбаний залізничний вокзал у Донецьку
6 липня, 16:27

Суспільство

Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, направлені на утилізацію
Міноборони повернуло до ЗСУ боєприпаси, направлені на утилізацію
У Львові дві співробітниці кафе отруїлися чадним газом від генератора
У Львові дві співробітниці кафе отруїлися чадним газом від генератора
Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)
Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)
Відключення світла 17 липня: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 17 липня: графіки від «Укренерго»
Нардеп розкритикував закон про скасування літнього часу
Нардеп розкритикував закон про скасування літнього часу
Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно
Переведення стрілок годинника: що це означає на практиці та для чого потрібно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
29K
День бухгалтера 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
14K
Спека у Туреччині зашкалює. Готелі запропонували туристам нову розвагу
6126
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5804
Львів’янин отримав тюремний вирок за дезертирство, попри бажання воювати
5365
Останній день військовозобов'язаного для оновлення даних. Що буде після 16 липня 2024: роз'яснення експертів

Новини

«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
Сьогодні, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Вчора, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
14 липня, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua