Чорне море в окупованому Криму заполонили медузи (відео)

Кримчани та росіяни, які приїхали у окупований Крим, неприємно здивовані небувалою навалою медуз на західному узбережжі

Прибережну зону Сакського району, Євпаторії та Тарханкута у тимчасово окупованому Криму заполонили медузи. У мережі багато відео, на яких вода у Чорному морі схожа на суп з медуз.

Відео моря, яке буквально кишить медузами, опублікував український історик та блогер Андрій Плахонін.

«Незважаючи на ракетні атаки бандерівців, відключення світла та води, у морі біля берегів Криму цього року не проштовхнутись», – іронічно підписав він своє відео.

👀У західній частині Чорного моря воду заполонили медузи. Прибережна зона у районі мису Тарханкут виглядає як суп з медуз. pic.twitter.com/It8OVgxm8J — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 16, 2024

Як повідомляє «Красноярск онлайн», відпочинок у Криму став кошмарним: берег охопили пожежі, а море перетворилося на «суп із медуз».

Води Чорного моря заполонили медузи фото: «кКрасноярск онлайн»

Як передає кореспондент РІА «Новий День», кількість медуз біля кримських берегів, на думку фахівців, може зростати до початку осені – на цей період припадає цикл їхнього розмноження та пік активності біля чорноморського узбережжя. В Азовському морі ситуацію ускладнює процес збільшення солоності та надходження органічних речовин, що забруднюють воду – за таких умов медузи почуваються дуже комфортно. Як тактичне рішення цієї проблеми росіяни обговорюють використання загороджувальних сіток.

Зауважимо, що «сезон медуз» зазвичай припадає на кінець липня та серпень, а у цьому році він розпочався помітно раніше.. Найчастіше їх можна зустріти можна у Чорному та Азовському морях – у водах Феодосії, Євпаторії, Оленівки, Судака, на мисі Сарич та у Татарському бухті.

Кримчани та росіяни, які приїхали у окупований Крим, неприємно здивовані небувалою навалою медуз на західному узбережжі. Як повідомляють російські ЗМІ, без перебільшень, берегова лінія біля мису Тарханкут від медуз стала буквально желейною.

Цього року морських мешканців якась непомірна кількість, а ще вони припливли помітно раніше, ніж це відбувалося за інших років і купатися дуже неприємно.

Нагадаємо, рекордне зростання цін на житло та економічна криза в Туреччині, схоже, змінили переваги росіян. Іноземці, які купили 22 тис. будинків в Анталії у 2022 році, у 2023 році придбали лише 12 901 будинок. Про це пише турецьке видання Sözcü.

Також повідомлялося, що окупанти продають «тури вихідного дня» у тимчасово окуповані Бердянськ та Кирилівку. Вони слугують легендою для розселенню дружин гастролерів з РФ на захоплених курортах. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

До слова, у Росії запровадять загальний податок за відпочинок після різкого зниження доступності відпочинку за кордоном. Про це повідомляє російське видання «Ведомости». Російська влада раніше почала експеримент із курортним збором у п'яти регіонах: з туристів за кожну добу проживання в готелях стягувавсяться збір у розмірі 100 рублів. Проте тепер уряд вирішив відмовитися від такого збору і замінити його на туритсичний податок.