Двоє заступників Сирського отримали нові звання

Зеленський надав генеральські погони двом полковникам ЗСУ Олегу Апостолу та Андрію Лебеденку

26 лютого президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання двом заступникам Сирського. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Зеленський надав генеральські погони двом полковникам ЗСУ Олегу Апостолу та Андрію Лебеденку.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Апостолу Олегу Орестовичу – заступнику головнокомандувача Збройних Сил України», – йдеться в указі №146/2025.

Що відомо про нього:

Від 2014 року учасник бойових дій на сході України;

У 2018 році став командиром десантно-штурмового батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади;

Після початку повномасштабного російського вторгнення брав участь у звільненні населених пунктів на Миколаївщині;

З кінця 2022 року підрозділи під його керівництвом виконували оборонні та штурмові дії в Донецькій, Харківській та Луганській областях;

У лютому 2024 року став командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади;

З серпня минулого року бере участь в Курській операції;

29 листопада 2024 року призначений заступником Головнокомандувача ЗСУ.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику ЛЕБЕДЕНКУ Андрію Валерійовичу - заступнику головнокомандувача Збройних Сил України», – йдеться в указі №147/2025.

Що відомо про нього:

У 2022 році він отримав орден Данила Галицького;

Заступник Сирського з лютого 2024 року;

Відповідальний за напрям інновацій, тобто за технологічний компонент армії та бойових систем.

Нагадаємо, підполковник Богдан «Тавр» Кротевич залишає посаду начальника штабу 12 бригади спеціального призначення «Азов». Кротевич подякував підрозділу та розповів про плани на майбутнє. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його Telegram-канал.

«Давайте так, щоб по-чесному. По-перше, дякую підрозділу «Азов», колективу та окремо командиру, полковнику Денису Прокопенко за ті роки, які ми пройшли разом, за ті бої та виклики, які ми подолали. Настільки багато найкращих синів та доньок України як в Азові, я не бачив ніде і, впевнений, не побачу», – написав Кротевич.

За його словами, він став таким, яким є, завдяки підрозділу і людям, з якими провів більш ніж десять років.

Раніше начальник штабу полку «Азов» Богдан «Тавр» Кротевич ініціював розслідування щодо одного з військових генералів. Кротевич звернувся до Державне бюро розслідувань (ДБР). Про це Кротевич повідомив у своєму дописі в Telegram

Коротевич не назвав прізвища генерала, стосовно якого він написав листа в ДБР. На думку «азовця», ця людина відповідальна за втрату областей та десятків міст та тисяч українських солдатів. Генерал, за словами Кротевича, «вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал».