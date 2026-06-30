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Україна отримала новий дрон «Таліон»: що про нього відомо

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна отримала новий дрон «Таліон»: що про нього відомо
Новий український безпілотник навчився виконувати одразу дві місії
фото: Міноборони України

Новий безпілотник зможе не лише перехоплювати російські БпЛА, а й завдавати високоточних ударів по наземних цілях

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації новий вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс «Таліон». Його головною особливістю є поєднання функцій перехоплювача ворожих безпілотників і ударного дрона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони зазначили, що «Таліон» призначений для виконання завдань у межах так званої малої протиповітряної оборони. Основне його завдання – перехоплення безпілотних літальних апаратів противника.

Керувати комплексом оператор може як у повністю ручному, так і в напівавтоматичному режимі. Окрім боротьби з повітряними цілями, новий безпілотник здатний ефективно уражати й наземні об'єкти. Завдяки цьому «Таліон» може виконувати функції баражуючого боєприпасу, що розширює можливості його застосування на полі бою.

У Міноборони повідомили, що комплекс може працювати на різних висотах. Це дозволяє йому перехоплювати практично всі типи російських безпілотників. Крім того, завдяки тривалому перебуванню в повітрі дрон може виконувати завдання з патрулювання та повітряної розвідки.

У відомстві наголосили, що поєднання функцій перехоплювача та ударного безпілотника допоможе ефективніше протидіяти російським БпЛА, а також із високою точністю уражати цілі в тактичній глибині противника.

Нагадаємо, раніше The New York Times повідомило, що після виходу на бойові позиції більшість новобранців російської армії живуть лише від 20 до 35 хвилин. За даними видання, однією з головних причин таких втрат стали українські безпілотники, які суттєво змінили характер сучасної війни та стали одним із найефективніших засобів ураження на полі бою.

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Теги: Міноборони Україна дрон

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