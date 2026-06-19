Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля

Після атак на нафтобази російські регіони зіткнулися з дефіцитом пального, а компанії почали масово судитися через мільйонні збитки

Удари українських безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі спричинили не лише втрати пального, а й серйозні проблеми для паливного ринку РФ. Російські компанії дедалі частіше звертаються до судів через знищені запаси бензину та дизеля, а в десятках регіонів уже запроваджено обмеження на продаж пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, протягом 2024-2025 років українські безпілотники регулярно атакували нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури Росії. Внаслідок цих ударів були знищені сотні тонн бензину та дизельного пального, що зберігалися на складах.

У результаті клієнти нафтобаз почали вимагати через суди відшкодування збитків або повернення втраченого пального. Водночас оператори сховищ намагаються довести, що втрати стали наслідком форс-мажорних обставин.

Одним із найгучніших став випадок із кримським «Морським нафтовим терміналом». У лютому 2026 року Арбітражний суд Москви постановив стягнути з підприємства понад 8,4 млн рублів на користь компанії «Мосрегіонгаз».

Причиною стало знищення 132 тонн бензину та 24 тонн дизельного пального внаслідок атаки безпілотників. Подібні судові справи також розглядаються щодо «Платонівської нафтобази» в Тамбовській області та Міллерівської нафтобази в Ростовській області. На цих об'єктах пожежі після падіння уламків дронів також призвели до втрати значних запасів пального.

Водночас наслідки ударів уже відчувають звичайні споживачі. Як зазначає The Moscow Times, у червні 2026 року в Росії почала загострюватися паливна криза.

За даними видання, обмеження на продаж бензину та дизеля вже запровадили в 53 регіонах країни. Найжорсткіші заходи діють у 18 суб'єктах РФ, серед яких окупований Крим, Севастополь, частини Запорізької та Херсонської областей, а також так звані «ДНР» і «ЛНР». Там водіям продають не більше 50 літрів пального або одного повного бака за одну покупку.

Ще в 11 регіонах фіксується гострий дефіцит бензину та дизеля на автозаправних станціях, хоча формальних обмежень за обсягом продажу там поки не вводили.

Видання зазначає, що ситуація стала наслідком систематичних ударів по нафтовій інфраструктурі та логістичних об'єктах Росії. Через втрати пального, пошкодження нафтобаз та перебої з постачанням ринок почав відчувати дедалі більший тиск.

Нагадаємо, що 18 червня та в ніч на 19 червня підрозділи Сил оборони України били по низці об'єктів російського агресора. Зокрема уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим. Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії.