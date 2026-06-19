Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля
Унаслідок атаки 18 червня на Московському НПЗ спалахнула пожежа
фото: Reuters

Після атак на нафтобази російські регіони зіткнулися з дефіцитом пального, а компанії почали масово судитися через мільйонні збитки

Удари українських безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі спричинили не лише втрати пального, а й серйозні проблеми для паливного ринку РФ. Російські компанії дедалі частіше звертаються до судів через знищені запаси бензину та дизеля, а в десятках регіонів уже запроваджено обмеження на продаж пального. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, протягом 2024-2025 років українські безпілотники регулярно атакували нафтобази та інші об'єкти паливної інфраструктури Росії. Внаслідок цих ударів були знищені сотні тонн бензину та дизельного пального, що зберігалися на складах.

У результаті клієнти нафтобаз почали вимагати через суди відшкодування збитків або повернення втраченого пального. Водночас оператори сховищ намагаються довести, що втрати стали наслідком форс-мажорних обставин.

Одним із найгучніших став випадок із кримським «Морським нафтовим терміналом». У лютому 2026 року Арбітражний суд Москви постановив стягнути з підприємства понад 8,4 млн рублів на користь компанії «Мосрегіонгаз».

Причиною стало знищення 132 тонн бензину та 24 тонн дизельного пального внаслідок атаки безпілотників. Подібні судові справи також розглядаються щодо «Платонівської нафтобази» в Тамбовській області та Міллерівської нафтобази в Ростовській області. На цих об'єктах пожежі після падіння уламків дронів також призвели до втрати значних запасів пального.

Водночас наслідки ударів уже відчувають звичайні споживачі. Як зазначає The Moscow Times, у червні 2026 року в Росії почала загострюватися паливна криза.

За даними видання, обмеження на продаж бензину та дизеля вже запровадили в 53 регіонах країни. Найжорсткіші заходи діють у 18 суб'єктах РФ, серед яких окупований Крим, Севастополь, частини Запорізької та Херсонської областей, а також так звані «ДНР» і «ЛНР». Там водіям продають не більше 50 літрів пального або одного повного бака за одну покупку.

Ще в 11 регіонах фіксується гострий дефіцит бензину та дизеля на автозаправних станціях, хоча формальних обмежень за обсягом продажу там поки не вводили.

Видання зазначає, що ситуація стала наслідком систематичних ударів по нафтовій інфраструктурі та логістичних об'єктах Росії. Через втрати пального, пошкодження нафтобаз та перебої з постачанням ринок почав відчувати дедалі більший тиск.

Нагадаємо, що 18 червня та в ніч на 19 червня підрозділи Сил оборони України били по низці об'єктів російського агресора.  Зокрема уражено залізничні мости в районах Роздольного та Владиславівки на тимчасово окупованих територіях АР Крим. Зазначені об'єкти використовувалися ворогом для забезпечення військових перевезень та постачання російської окупаційної армії.

Читайте також:

Теги: росія ціни бензин дрон ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається вдарити по українському врожаю ще до збору нового
Росія знайшла новий спосіб бити по економіці України
Вчора, 19:01
Посланці Трампа готуються до візиту в Росію
Кремль розкрив деталі майбутнього візиту посланців Трампа
16 червня, 19:58
Через удар РФ по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор
Культурний геноцид: чому Росія б'є по святинях України
15 червня, 09:49
У 2014 році дизайнер публічно підтримав незаконну анексію Криму Росією
Nike та бренд путініста Рубчінського випускають спільні кросівки
11 червня, 05:30
Розмір бюджетних видатків більше не оприлюднюватимуться в публічному просторі Росії
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
Касетна бойова частина збільшує площу уражень
Росіяни встановили у «Калібри» касетну бойову частину – Міноборони
9 червня, 15:21
Гроссі назвав атаки на ядерні об'єкти «грою з вогнем» і зажадав доступу до пошкодженого корпусу
МАГАТЕ вимагає доступу до ЗАЕС після заяви про удар дрона
31 травня, 03:38
Пошкоджений житловий будинок у Зеленограді, Росія, після удару безпілотника
Як атаки дронів змінюють життя росіян – репортаж The New York Times
24 травня, 17:15
Президент Росії Путін зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ван І після прибуття до Пекіна
Війна в Ірані зближує Росію та Китай. Аналіз NYT
20 травня, 04:17

Соціум

Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля
Удари по російським нафтобазам створили нову проблему для Кремля
Удар по Московському НПЗ: Генштаб повідомив наслідки
Удар по Московському НПЗ: Генштаб повідомив наслідки
Ізраїль та «Хезболла» домовилися про перемир'я після доби боїв
Ізраїль та «Хезболла» домовилися про перемир'я після доби боїв
Український ВПК наблизився до великого оборонного контракту в Європі
Український ВПК наблизився до великого оборонного контракту в Європі
Трамп зіткнувся з новою перешкодою в переговорах з Іраном
Трамп зіткнувся з новою перешкодою в переговорах з Іраном
В одному з російських регіонів розпочалася силова мобілізація
В одному з російських регіонів розпочалася силова мобілізація

Новини

«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Сьогодні, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Сьогодні, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Сьогодні, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Сьогодні, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Сьогодні, 04:07
Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)
Вчора, 14:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua