Супутники зафіксували пожежі одразу на кількох об'єктах у Криму
Одночасно повідомили про можливе збиття ракет «Фламінго» над територією Росії
Сервіс NASA FIRMS зафіксував сьогодні пожежі на кількох об'єктах у тимчасово окупованому Криму – на вітроелектростанції, військовому аеродромі та поромному терміналі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.
Вибухи вночі
Ще вночі про серію вибухів у Криму повідомляв Telegram-канал «Кримський вітер»: за даними його підписників, у Керчі лунали потужні вибухи та стрілянина, а в районі Аджимушкая щось горіло. Про потужний вибух повідомляв також підписник каналу із Севастополя.
Де зафіксували пожежі
За даними Exilenova+ та Supernova+, вогонь виявили на:
- вітроелектростанції «Новотроїцька» (підстанція 154/33 кВ) поблизу координат 46.217258, 34.379760;
- військовому аеродромі в Джанкої (45.70101, 34.41094);
- території поромного термінала в Керчі (45.37016, 36.62181).
Попередньо також повідомляється про ураження підстанції «Трактове» напругою 110 кВ.
Прольоти ракет «Фламінго»
Крім того, на території Росії того ж дня зафіксували прольоти крилатих ракет FP-5 «Фламінго». Osint-канал DniproOfficial повідомив про ймовірний об'єктивний контроль збиття однієї з ракет поблизу Воткінська в Удмуртії. За цими даними, ракети фіксували над Чуваською Республікою, де їх, імовірно, знищила авіація, а залишок пролетів до Воткінська, де, ймовірно, збили ще одну ракету. Автор каналу зазначив, що, найімовірніше, було збито всі ракети, назвавши це нормальною практикою: головне, що кількість таких ракет продовжує зростати.
Офіційного підтвердження щодо кількості випущених і збитих ракет наразі немає.
Нагадаємо, цієї ж ночі в Бєлгороді повідомляли про черговий удар по ТЕЦ «Луч» та повний блекаут у місті.
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