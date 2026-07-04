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Супутники зафіксували пожежі одразу на кількох об'єктах у Криму

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Супутники зафіксували пожежі одразу на кількох об'єктах у Криму
Пожежі виявили на вітроелектростанції, військовому аеродромі та поромному терміналі
фото: Кримський вітер / ТГ

Одночасно повідомили про можливе збиття ракет «Фламінго» над територією Росії

Сервіс NASA FIRMS зафіксував сьогодні пожежі на кількох об'єктах у тимчасово окупованому Криму – на вітроелектростанції, військовому аеродромі та поромному терміналі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали Exilenova+ та Supernova+.

Вибухи вночі

Ще вночі про серію вибухів у Криму повідомляв Telegram-канал «Кримський вітер»: за даними його підписників, у Керчі лунали потужні вибухи та стрілянина, а в районі Аджимушкая щось горіло. Про потужний вибух повідомляв також підписник каналу із Севастополя.

Де зафіксували пожежі

За даними Exilenova+ та Supernova+, вогонь виявили на:

  • вітроелектростанції «Новотроїцька» (підстанція 154/33 кВ) поблизу координат 46.217258, 34.379760;
  • військовому аеродромі в Джанкої (45.70101, 34.41094);
  • території поромного термінала в Керчі (45.37016, 36.62181).

Попередньо також повідомляється про ураження підстанції «Трактове» напругою 110 кВ.

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фото: NASA FIRMS, Exilenova+

Прольоти ракет «Фламінго»

Крім того, на території Росії того ж дня зафіксували прольоти крилатих ракет FP-5 «Фламінго». Osint-канал DniproOfficial повідомив про ймовірний об'єктивний контроль збиття однієї з ракет поблизу Воткінська в Удмуртії. За цими даними, ракети фіксували над Чуваською Республікою, де їх, імовірно, знищила авіація, а залишок пролетів до Воткінська, де, ймовірно, збили ще одну ракету. Автор каналу зазначив, що, найімовірніше, було збито всі ракети, назвавши це нормальною практикою: головне, що кількість таких ракет продовжує зростати.

Супутники зафіксували пожежі одразу на кількох об'єктах у Криму фото 1
фото: Osint-канал DniproOfficial

Офіційного підтвердження щодо кількості випущених і збитих ракет наразі немає.

Супутники зафіксували пожежі одразу на кількох об'єктах у Криму фото 2
фото: Osint-канал DniproOfficial

Нагадаємо, цієї ж ночі в Бєлгороді повідомляли про черговий удар по ТЕЦ «Луч» та повний блекаут у місті.

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Теги: Крим вибух авіація блекаут вітер стрілянина ракетна атака

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