Зеленський анонсував зміни у штурмових військах і створення нового командування далекобійного впливу на Росію

Окремо президент повідомив про реформування штурмових військ після низки проблем, які були виявлені останнім часом

Очолити новостворені Об'єднані сили швидкого реагування Зеленський запропонував Герою України, бригадному генералу Дмитру Волошину

Президент Володимир Зеленський повідомив про створення у складі Збройних сил України Командування далекобійного впливу, яке має зосередити всі ресурси для ураження військового потенціалу Росії, а також підписав указ про формування Об'єднаних сил швидкого реагування. Про це глава держави заявив у вечірньому зверненні, пише «Главком».

За словами президента, нове Командування далекобійного впливу стане окремою структурою у складі ЗСУ.

«Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування – командування далекобійного, фактично – глобального впливу на Росію за цю війну. Це командування повинне зосередити сто відсотків наявних ресурсів для того, щоб ще відчутніше знизити російський потенціал війни», – заявив Зеленський.

Він додав, що командувач цього напрямку буде «сильний і максимально досвідчений». Окремо президент повідомив про реформування штурмових військ після низки проблем, які були виявлені останнім часом.

«Буде проведена необхідна трансформація штурмових військ. Багато є питань, проблем, які треба вирішити. Передусім у ставленні до людей. Правоохоронні органи роблять процесуальні кроки. Також на рівні управління штурмовими військами будуть зміни», – наголосив глава держави.

Крім того, Зеленський підписав указ про створення Об'єднаних сил швидкого реагування. За його словами, нова структура поєднає бойові можливості штурмових військ, безпілотних систем, артилерії та інших засобів для оперативного реагування на фронті.

«Це має бути нова складова Збройних Сил України, яка поєднає в собі боєздатність штурмових військ, необхідну безпілотну складову, необхідну артилерійську складову та інші засоби для максимально оперативного реагування на фронті», – зазначив президент.

Очолити новостворені Об'єднані сили швидкого реагування Зеленський запропонував Герою України, бригадному генералу Дмитру Волошину, який нині командує 8-м корпусом Десантно-штурмових військ.

«Бригадний генерал Волошин, командир 8-го корпусу ДШВ, здатен забезпечити подальший розвиток спроможностей Збройних Сил України у цьому напрямку», – підсумував президент.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підбив підсумки тижня далекобійних ударів по російських військових та енергетичних об'єктах.