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Трамп вирішить, чи запросити Зеленського на саміт G20

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Трамп вирішить, чи запросити Зеленського на саміт G20
Глава Держдепу США підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі
фото: Getty Images

Рубіо не виключив присутності українського президента на грудневій зустрічі лідерів у Маямі

Україна може отримати можливість бути представленою на грудневому саміті «Групи двадцяти» у США. Остаточне рішення щодо участі Володимира Зеленського залежатиме від Дональда Трампа, який визначатиме склад учасників зустрічі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press та Deutsche Welle.

Що Рубіо сказав про запрошення Зеленського

Під час спілкування з журналістами 31 жовтня Рубіо запитали, чи може президент України приїхати на грудневий саміт G20 у Флориді. Держсекретар США наголосив, що остаточне рішення залежить від Дональда Трампа.

«Це зустріч на рівні лідерів, тому рішення залишається за президентом. Я б не відкидав такої можливості, особливо якщо його участь може сприяти досягненню позитивного результату. Але сьогодні я не маю жодних оголошень із цього приводу», – відповів Рубіо.

Отже, Вашингтон поки не підтвердив запрошення українського президента. Водночас американська сторона залишає можливість його участі відкритою.

Путіна вже запросили на саміт

Питання можливої присутності Зеленського на зустрічі лідерів виникло після того, як Сполучені Штати офіційно запросили російського диктатора Володимира Путіна на грудневий захід. Про це раніше повідомляв сам Марко Рубіо.

Саміт G20 запланований на 14–15 грудня 2026 року в Маямі, штат Флорида. За даними Associated Press, під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 в Атланті 30–31 жовтня учасники не змогли досягти спільної позиції щодо низки важливих міжнародних питань. Зокрема, дискусії супроводжувалися розбіжностями щодо війни Росії проти України.

Рубіо також зазначив, що не має підтвердження особистого приїзду Путіна до Маямі. За його словами, російська сторона ще не оголосила про таке рішення.

Зеленський раніше заявляв про готовність приїхати

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що готовий відвідати саміт G20 у США, якщо там буде присутній російський диктатор. Глава держави також висловлював готовність використати цю зустріч для переговорів про завершення війни.

«Ми маємо там бути. Ми маємо зустрітися, поговорити та ухвалити рішення», – заявляв Зеленський в інтерв'ю Deutsche Welle.

Український президент наголошував, що для нього важливі не самі переговори чи публічні заяви, а конкретний результат.

Нагадаємо, 23 вересня державний секретар США Марко Рубіо підтвердив офіційне запрошення Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі. За його словами, участь російського диктатора дала б можливість провести переговори з Дональдом Трампом.

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Теги: G20 Марко Рубіо запрошення переговори диктатор Володимир Зеленський Флорида саміт

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