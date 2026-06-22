Прем'єр-міністр Польщі заявив, що очікує від України чутливості до історичних питань

Туск зазначив, що глорифікація УПА ніколи не зустрінуть схвалення в Польщі

Дональд Туск закликав Україну поважати союзників, «особливо таких активних і таких необхідних, як Польща»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Зеленський усвідомлює, що рішення, які стосуються спільної історії, та глорифікація УПА через присвоєння їхнього імені військовим частинам, не зустрінуть схвалення в Польщі незалежно від партійної приналежності. Про це пише «Главком».

Дональд Туск наголосив, що він послідовно перебуває на боці України у війні з Росією, і ніхто не переконає його, що має бути інакше. За його словами, це не лише морально і робиться через небажання, аби Росія тріумфувала у безжальний спосіб, а просто в інтересах Польщі, щоб Україна за жодних обставин не програла цю війну.

Водночас польський прем'єр зазначив, що роль і завдання України – поважати союзників, особливо таких активних і необхідних, як Польща, а також враховувати взаємну повагу та чутливість.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів.