Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що очікує від України чутливості до історичних питань

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що очікує від України чутливості до історичних питань
Туск зазначив, що глорифікація УПА ніколи не зустрінуть схвалення в Польщі
фото: Jack Taylor

Дональд Туск закликав Україну поважати союзників, «особливо таких активних і таких необхідних, як Польща»

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент Зеленський усвідомлює, що рішення, які стосуються спільної історії, та глорифікація УПА через присвоєння їхнього імені військовим частинам, не зустрінуть схвалення в Польщі незалежно від партійної приналежності. Про це пише «Главком».

Дональд Туск наголосив, що він послідовно перебуває на боці України у війні з Росією, і ніхто не переконає його, що має бути інакше. За його словами, це не лише морально і робиться через небажання, аби Росія тріумфувала у безжальний спосіб, а просто в інтересах Польщі, щоб Україна за жодних обставин не програла цю війну.

Водночас польський прем'єр зазначив, що роль і завдання України – поважати союзників, особливо таких активних і необхідних, як Польща, а також враховувати взаємну повагу та чутливість.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від «культу тоталітаризму та насильства».

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

До слова, від польського ордена Білого Орла відмовився експрезидент України Леонід Кучма. Третій президент України Віктор Ющенко також вирішив відмовитися від польського ордена Білого Орла.

Опісля Петро Порошенко заявив про відмову від польського ордена Білого Орла на знак протесту проти рішення президента Польщі Кароля Навроцького. Водночас, пояснюючи своє рішення, Порошенко не оминув тему санкцій, запроваджених проти нього українською владою. Політик нагадав, що раніше був позбавлений державних нагород України, назвавши це рішення «незаконним» та «антиконституційним».

Також колишній президент Польщі на тлі скандалу з орденами звернувся до політиків. Олександр Кваснєвський заявив, що масовий відтік українців може призвести до серйозних проблем у ключових секторах польської економіки.

Крім того, скандал із орденами між Україною та Польщею спровокував у мережі хвилю мемів. 

Теги: Польща ОУН-УПА Володимир Зеленський Дональд Туск

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Нові наші далекобійні санкції, і це 500 км від нашого державного кордону
Зеленський розповів про ураження нафтобази у Краснодарському краї
30 травня, 14:13
Зеленський написав відкритого листа Путіну
Україна передасть до ООН лист Зеленського Путіну
5 червня, 08:15
Понад 4,33 млн українців наразі користуються тимчасовим захистом у країнах ЄС – переважно жінки та діти
ЄС розглядає обмеження захисту для українців призовного віку – Reuters
5 червня, 22:50
За даними на вересень 2024 року, у Польщі офіційно працевлаштованими були близько 779 тисяч українців
Українці масово залишають Польщу: куди вони переїжджають
7 червня, 17:25
Український президент вкотре пропонує Путіну зустрітися
Зеленський заявив, що пропонував Путіну зустрітися під час саміту «Великої сімки»
15 червня, 14:55
Скрепецький залишив Росію у 2021 році та переїхав до Польщі
Убивство російського художника в Польщі: двох підозрюваних взято під варту
16 червня, 11:49
91-річний експолітик, батько якого був воїном УПА, впевнений: сучасна польська нація не позбулася успадкованого менталітету окупантів
Чому Польща свариться з Україною? Екснардеп і син воїна УПА пояснив причину
17 червня, 09:33
Михайло Косів переконаний: у 1940-х роках українці загинули тому, що себе обороняли; захищали свої свободу, землю, право на життя. А поляки були окупантами
Польська істерика щодо Героїв УПА. Дисидент і нардеп п’яти скликань похвалив Зеленського за реакцію
18 червня, 13:48
Глава України наголосив, що РФ зараз буде продовжувати штовхати Лукашенка у війну
Зеленський поставив Лукашенку ультиматум щодо техніки на кордоні з Україною
19 червня, 19:09

Політика

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що очікує від України чутливості до історичних питань
Прем'єр-міністр Польщі заявив, що очікує від України чутливості до історичних питань
NYT: Політика Трампа в Ірані відштовхнула майже всіх союзників США
NYT: Політика Трампа в Ірані відштовхнула майже всіх союзників США
США заявляють, що переговори з Іраном тривають
США заявляють, що переговори з Іраном тривають
Війна з Іраном завдала сильного удару по США. Аналіз CNN
Війна з Іраном завдала сильного удару по США. Аналіз CNN
NYT: Ізраїль наказав своїм військовим обмежити дії в Лівані, але напруженість зберігається
NYT: Ізраїль наказав своїм військовим обмежити дії в Лівані, але напруженість зберігається
CNN: Трамп зриває делікатні переговори погрозами іранській делегації
CNN: Трамп зриває делікатні переговори погрозами іранській делегації

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua