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Повітряні сили прокоментували інформацію про «знищення» Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повітряні сили прокоментували інформацію про «знищення» Patriot
Міністерство оборони РФ заявило нібито про знищення Patriot
фото з відкритих джерел

Patriot було пошкоджено у ході протиповітряного бою проти групи російських балістичних ракет

Російська Федерація заявила про знищення дивізіону Patriot у Дніпропетровській області. Однак інформація не відповідає дійсності. Про це заявив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Раніше Міністерство оборони РФ повідомило нібито про знищення Patriot. Проте Ігнат наголосив, що ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив її.

«Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні», – каже він.

Ігнат також зауважив, що того самого дня Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет, частину з яких вдалося перехопити.

«Технології на війні стрімко розвиваються, їхні керовані авіабомби почали летіти далі, вони зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер полювати за російськими «сушками» значно складніше», – заявив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що росіяни змінюють тактику застосування, використовують усі доступні методи ведення розвідки – від супутників і розвідувальних дронів до наземної агентури, противник не економить «Іскандерів», маючи інформацію про потенційне перебування Patriot в тому чи іншому районі.

Нагадаємо, Нідерланди скоро передадуть три пускові установки до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Як повідомлялося, глава Румунії Клаус Йоганніс підписав законопроєкт, що передбачає надання Україні системи протиракетної оборони Patriot.

До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

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Теги: Patriot системи ППО окупанти Повітряні сили ЗСУ Юрій Ігнат

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