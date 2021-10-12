Зрив опалювального сезону та новий локдаун. Новини 12 жовтня за хвилину

Україна та ЄС підписали угоду про єдиний авіаційний простір, Херсонська область переходить у «червону зону» карантину, чотири області мають проблеми з забезпечення природним газом

Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо»

Україна і Європейський союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Відповідний документ підписали на церемонії під час саміту Україна – ЄС у Києві. Більше читайте тут.

Опалювальний сезон на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу

Адміністрації кількох областей України почали розглядати надзвичайну ситуацію, що склалася із забезпечення природним газом бюджетних установ на осінньо-зимовий період 2021–2022 років. Ідеться про Львівську, Закарпатську, Хмельницьку та Одеську області. Більше читайте тут.

В Україні з'явилась «червона» зона карантину

Державна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про переведення Херсонської області у «червону зону» карантину з 15 жовтня. Забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів, а також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані. Більше читайте тут.

Єлисейський палац анонсував «нормандську» зустріч на рівні глав МЗС

Усі сторони перемовин у «нормандському форматі» домовилися про проведення зустрічі на рівні глав МЗС у найближчі тижні. Про це повідомляється на сайті Єлисейського палацу за підсумками телефонної розмови між лідерами країн нормандського формату. Більше читайте тут.

Напад на журналістів: наглядова рада Укрексімбанку звільнила Мецгера

Наглядова рада «Укрексімбанку» звільнила Євгена Мецгера з посади голови правління банку. Про це повідомляється на сайті фінустанови. Більше читайте тут.

Нагадаємо, 4 жовтня у державному Укрексімбанку під час запису інтерв’ю з головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті було скоєно напад на журналістів «Схем».

Підсумки саміту Україна – ЄС: Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росія має взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту на Донбасі. Вона зазначила, що ЄС підтримує позицію України. Більше читайте тут.

Українка очолила один із провідних театрів Італії

Знаменитий італійський театр Teatro Comunale Bologna (Муніціпальний театр у Болоньї) запросив львів'янку Оксану Линів на посаду музичної директорки та головної диригентки. Більше читайте тут.