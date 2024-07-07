ЗСУ показали ураження російських човнів (відео)

Росіяни використовують все, що плаває – від резинових і дерев’яних човнів до діжок

ЗСУ показали ураження човнів російських окупантів, які десантувались на один із островів в руслі Дніпра на Херсонщині. Морські піхотинці 36-ї окремої бригади відрізали противнику шлях до евакуації. Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

«Як видно на фото та відео, росіяни використовують все, що плаває – від резинових і дерев’яних човнів до діжок. Вони безуспішно намагаються закріпитися на островах. Чимало з цих човнів були вкрадені в українців на окупованій території», – ідеться у повідомленні.

Кадри ураження човнів російських окупантів, які десантувались на один із островів в руслі Дніпра на Херсонщині



Морські піхотинці 36-ї окремої бригади відрізали їм шлях до евакуації.



Джерело: Бутусов плюс pic.twitter.com/kATOggU30n — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 7, 2024

Раніше воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу.