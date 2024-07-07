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ЗСУ показали ураження російських човнів (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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ЗСУ показали ураження російських човнів (відео)
Росіяни безуспішно намагаються закріпитися на островах
фото: Юрій Бутусов/Telegram

Росіяни використовують все, що плаває – від резинових і дерев’яних човнів до діжок

ЗСУ показали ураження човнів російських окупантів, які десантувались на один із островів в руслі Дніпра на Херсонщині. Морські піхотинці 36-ї окремої бригади відрізали противнику шлях до евакуації. Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

«Як видно на фото та відео, росіяни використовують все, що плаває – від резинових і дерев’яних човнів до діжок. Вони безуспішно намагаються закріпитися на островах. Чимало з цих човнів були вкрадені в українців на окупованій території», – ідеться у повідомленні.

Раніше воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу.

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Теги: журналіст Юрій Бутусов відео росіяни

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