Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Дефіцит електрики в Криму – надовго». Ексміністр пояснив, на чому тримається окупований півострів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Дефіцит електрики в Криму – надовго». Ексміністр пояснив, на чому тримається окупований півострів
Міністр палива та енергетики України в 2005-2006 рр. Іван Плачков впевнений, що дефіцит електроенергії на окупованому півострові – це надовго
фото: glavcom.ua

Плачков: «Вони бензин та продукти харчування в Крим не можуть завезти, що вже казати про комплектуючі для енергетики»

Системні удари по логістиці та енергетичній інфраструктурі окупованого Криму вже створюють довгострокові проблеми з електропостачанням на півострові. Водночас повністю ізольованим в енергетичному плані Крим поки що називати зарано. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

Ексміністр нагадав, що подібна ситуація вже виникала у 2015 році, коли в Херсонській області були пошкоджені лінії електропередач, які живили Крим.

«Давайте трохи згадаємо ситуацію 2015 року, коли в Херсонській області були пошкоджені лінії електропередач, які йшли на Крим. Тоді на півострові виник величезний дефіцит електроенергії, були відключення», – зазначив Плачков.

За словами Плачкова, після окупації Криму Росія суттєво посилила енергетичну інфраструктуру півострова. «З 2014 року росіяни проклали чотири нитки електропередач з материка на 800 МВт та побудували дві теплоелектростанції – Балаклавську та Таврійську. Їхня потужність – близько 500 МВт кожної. Тобто було додатково заведено 1800 МВт електроенергії, проведена величезна реконструкція і таким чином вирішено питання електропостачання Криму», – пояснив він.

Водночас, як каже ексміністр, нинішня ситуація суттєво відрізняється, оскільки Росія стикається з проблемами забезпечення окупованого півострова. «Вони бензин та продукти харчування в Крим не можуть завезти, що вже казати про комплектуючі для енергетики», – наголосив ексміністр.

Саме проблеми з логістикою та забезпеченням необхідним обладнанням ускладнюватимуть підтримання стабільної роботи енергосистеми окупованого Криму.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

Читайте також:

Теги: Крим ЗСУ пальне Іван Плачков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якою буде друга половина літа для України та РФ
Дрони, Крим і фронт: що чекає Україну у другій половині літа
14 червня, 22:22
В окупованому Криму було гучно цієї ночі
Безпілотники атакували окупований Крим
4 червня, 04:31
Найбільші перебої з пальним – на півдні Росії та в окупації
Стадія прийняття: Росія створила «штаб» через дефіцит палива
9 червня, 04:45
Кінотеатр у окупованому Севастополі до демонтажу назви
Окупанти у Севастополі вирішили перейменувати ретрокінотеатр «Україна» (фото)
11 червня, 20:04
Росія замовчує наслідки удару по Чонгарському мосту
Чонгарський міст повністю знищений – Керівник центру протидії дезінформації
10 червня, 12:33
Ботиржон Ахмедов змінив вже декілька громадянств
Боксер-зрадник поскаржився на нестачу бензину в анексованому Криму
1 червня, 20:48
Пожежа у Керчі
Окупований Крим атакували БпЛА: уражено морський порт у Керчі
21 червня, 02:09
Дитячий табір «Артек» зіткнувся з проблемами після атак на Крим
Ізоляція окупованого Криму. Легендарний «Артек», вкрадений росіянами, припиняє роботу
22 червня, 11:29
Торгові центри, супермаркети та гіпермаркети в Криму працюватимуть з 07:00 до 20:00
Окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження
21 червня, 22:16

Соціум

«Дефіцит електрики в Криму – надовго». Ексміністр пояснив, на чому тримається окупований півострів
«Дефіцит електрики в Криму – надовго». Ексміністр пояснив, на чому тримається окупований півострів
Молдова внесла Олега Винника до списку небажаних артистів
Молдова внесла Олега Винника до списку небажаних артистів
США запропонували Європі створити новий альянс проти Китаю
США запропонували Європі створити новий альянс проти Китаю
Politico дізналося про рішення, які НАТО підготувало для України
Politico дізналося про рішення, які НАТО підготувало для України
Сили безпілотних систем показали наслідки нічної атаки на Крим
Сили безпілотних систем показали наслідки нічної атаки на Крим
Мер Львова обіцяє подати до суду на Ярослава Качинського
Мер Львова обіцяє подати до суду на Ярослава Качинського

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua