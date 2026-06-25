«Дефіцит електрики в Криму – надовго». Ексміністр пояснив, на чому тримається окупований півострів

Міністр палива та енергетики України в 2005-2006 рр. Іван Плачков впевнений, що дефіцит електроенергії на окупованому півострові – це надовго

Плачков: «Вони бензин та продукти харчування в Крим не можуть завезти, що вже казати про комплектуючі для енергетики»

Системні удари по логістиці та енергетичній інфраструктурі окупованого Криму вже створюють довгострокові проблеми з електропостачанням на півострові. Водночас повністю ізольованим в енергетичному плані Крим поки що називати зарано. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков.

Ексміністр нагадав, що подібна ситуація вже виникала у 2015 році, коли в Херсонській області були пошкоджені лінії електропередач, які живили Крим.

«Давайте трохи згадаємо ситуацію 2015 року, коли в Херсонській області були пошкоджені лінії електропередач, які йшли на Крим. Тоді на півострові виник величезний дефіцит електроенергії, були відключення», – зазначив Плачков.

За словами Плачкова, після окупації Криму Росія суттєво посилила енергетичну інфраструктуру півострова. «З 2014 року росіяни проклали чотири нитки електропередач з материка на 800 МВт та побудували дві теплоелектростанції – Балаклавську та Таврійську. Їхня потужність – близько 500 МВт кожної. Тобто було додатково заведено 1800 МВт електроенергії, проведена величезна реконструкція і таким чином вирішено питання електропостачання Криму», – пояснив він.

Водночас, як каже ексміністр, нинішня ситуація суттєво відрізняється, оскільки Росія стикається з проблемами забезпечення окупованого півострова. «Вони бензин та продукти харчування в Крим не можуть завезти, що вже казати про комплектуючі для енергетики», – наголосив ексміністр.

Саме проблеми з логістикою та забезпеченням необхідним обладнанням ускладнюватимуть підтримання стабільної роботи енергосистеми окупованого Криму.

Варто зазначити, що останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.