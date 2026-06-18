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Громадянин Таджикистану, який здався у полон, звернувся до мігрантів у РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Громадянин Таджикистану, який здався у полон, звернувся до мігрантів у РФ
Наразі колишній військовослужбовець перебуває у статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій
фото: скриншот з відео

Трудовий мігрант із Таджикистану, який працював у РФ, опинився на фронті

Громадянин країни Центральної Азії вперше здався в полон через проєкт «Хочу жити». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

«Трудовий мігрант із Таджикистану, який багато років працював у Росії, опинився на фронті після затримання та погроз депортацією. Щоб уникнути вислання, він підписав контракт із російською армією, про що згодом гірко пошкодував. Після двох тижнів виживання без їжі і води він разом із товаришем звернувся до проєкту «Хочу жити», – йдеться у повідомленні.

Розвідка зазначає, що у межах спільної операції ГУР МО України та Третього армійського корпусу обох військовослужбовців успішно евакуювали. Оператори БПЛА 66-ї окремої механізованої бригади супроводжували їх маршрутом виходу та забезпечували водою, їжею й засобами зв’язку.

Наразі, як наголошує ГУР, колишній військовослужбовець перебуває у статусі військовополоненого під захистом Женевських конвенцій. 

Полонений звернувся до інших мігрантів: «За жодних обставин не підписуйте контракт із російською армією. Це квиток в один кінець. Повертайтеся додому, працюйте та бережіть своє життя. Не йдіть на цю безглузду війну».

До слова, російський військовослужбовець Артем Мубаракшин потрапив у полон із обгорілим обличчям. Зовнішність окупанта змінилася настільки, що, аби рідні впізнали, довелося показувати татуювання. Утім, у таборі опіки вилікували, Артем Мубаракшин потрапив на обмін та повернувся в РФ.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець на ім’я Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Крім того, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.

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Теги: Азія полон ГУР

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