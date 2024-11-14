Офіс президента висловився щодо нещодавніх кадрових рішень Трампа

За словами Подоляка, обраний президент США у питанні призначень на ключові посади виходить з інтересів своєї країни

Подоляк вважає, що Україні необхідно наполегливо продовжувати контакт з тими людьми у новій адміністрації Трампа, які «дивляться інакше» на певні проблеми

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на процес представлення Дональдом Трампом майбутніх членів своєї адміністрації. Заяву Подоляка цитує портал РБК-Україна.

За його словами, обраний президент США у питанні призначень на ключові посади виходить з інтересів своєї країни.

«Трамп формує команду для американців з американців, тому він виходить з інтересів своєї країни», – наголосив Подоляк.

Подоляк також вважає, що заяви, які роблять у рамках політичного процесу, та заяви, які роблять на тій чи іншій посаді, «це дві різні речі».

Подоляк вважає, що Україні необхідно наполегливо продовжувати контакт з тими людьми у новій адміністрації Трампа, які «дивляться інакше» на певні проблеми.

«Наше з вами завдання – це чітко пояснювати свою суб'єктність...Чи це буде важко? Так. Чи буде якийсь опір? Можливо. А може бути підтримка, якщо ми правильно розставимо акценти», – стверджує він.

Нагадаємо, Дональд Трамп обрав сенатора Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Марко Рубіо, який давно відомий своєю жорсткою позицією щодо зовнішньої політики та активною підтримкою міжнародних союзників США, зобов'язався виконувати програму нового президента, ставлячи інтереси Сполучених Штатів на перше місце. Він також підкреслив важливість підходу «миру через силу» для захисту американських інтересів на світовій арені.

Виконувати обов’язки директора Національної розвідки у команді Трампа буде Тулсі Ґаббард. Відомо, що вона поширювала російські наративи. .У 2019-му Ґаббард у Палаті представників утрималася від голосування за перший імпічмент Трампа, пов’язаний з Україною. А вже у 2022 році вона залишила партію, однак офіційно стала республіканкою лише на початку нинішнього року. Політичний відхід Ґаббард від Демпартії супроводжувався численними заявами та діями, які призвели до звинувачень у тому, що вона поширює дезінформацію Кремля або навіть може бути російським агентом.

До слова, бізнесмени Ілон Маск та Вівек Рамасвамі матимуть посади глав Департаменту державної ефективності (DOGE). За словами Трампа, підприємці допоможуть владі скоротити марнотратство у країні.