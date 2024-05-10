Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом

Балан пояснив, чому, на його думку, призначення Данілова – не випадкове

Призначення Олексія Данілова послом України в Молдові не випадкове і може дати імпульс розвитку взаємодії спецслужб України та Республіки Молдова. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан.

Балан розповів, що йому доводилося спілкуватися з людьми з оточення Данілова і, за його інформацією, колишній секретар РНБО досвідчений фахівець у своїй галузі.

«Ґрунтуючись на тому, що я знаю з часів роботи в Україні, він фахівець у своїй галузі, має багатий досвід у частині військового конфлікту в Україні, взаємодіє з українськими спецслужбами», – зазначив він.

Призначення Данілова послом України в Молдові на думку Балана може дати імпульс розвитку взаємодії спецслужб України та Республіки Молдова.

Балан пояснив, чому, на його думку, призначення Данілова – не випадкове. «З огляду на посаду, яку він обіймав, – секретар РНБО, у нього величезний досвід і пам'ять того, як відбувалися всі процеси, зокрема, у Придністров'ї», – зауважив екс заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Спочатку повідомлялося, що екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення може стати послом у Норвегії. Згодом стало відомо, що Олексій Данілов стане новим послом України у Молдові.