Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом
Колишній секретар РНБО Олексій Данілов призначений послом України в Молдові
фото з відкритих джерел

Балан пояснив, чому, на його думку, призначення Данілова – не випадкове

Призначення Олексія Данілова послом України в Молдові не випадкове і може дати імпульс розвитку взаємодії спецслужб України та Республіки Молдова. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив колишній заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови (СІБ) Александру Балан.

Балан розповів, що йому доводилося спілкуватися з людьми з оточення Данілова і, за його інформацією, колишній секретар РНБО досвідчений фахівець у своїй галузі.

«Ґрунтуючись на тому, що я знаю з часів роботи в Україні, він фахівець у своїй галузі, має багатий досвід у частині військового конфлікту в Україні, взаємодіє з українськими спецслужбами», – зазначив він.

Призначення Данілова послом України в Молдові на думку Балана може дати імпульс розвитку взаємодії спецслужб України та Республіки Молдова.

Балан пояснив, чому, на його думку, призначення Данілова – не випадкове. «З огляду на посаду, яку він обіймав, – секретар РНБО, у нього величезний досвід і пам'ять того, як відбувалися всі процеси, зокрема, у Придністров'ї», – зауважив екс заступник директора Служби інформації та безпеки Молдови.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України.  

Натомість новим секретарем РНБО стане Олександр Литвиненко, який раніше був главою Служби зовнішньої розвідки України.

Спочатку повідомлялося, що екссекретар РНБО Олексій Данілов після звільнення може стати послом у Норвегії. Згодом стало відомо, що Олексій Данілов стане новим послом України у Молдові.

Читайте також: Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
Теги: дипломатія РНБО Молдова Україна Олексій Данілов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська мова, історія та культура потрапили під приціл путінського Кремля
Український дубляж, субтитри… «Какая разніца?»
23 квiтня, 20:07
Унаслідок російської атаки у ніч на 11 квітня повністю знищена Трипільська теплоелектростанція, що на Київщині
Попри доручення президента, уряд і Мінфін не виділили достатньо коштів на захист енергообʼєктів – засновник MS Capital Шкіль
12 квiтня, 08:24
За словами нардепа, призовний вік у всьому світі – від 17-18 до 25 років
Чи планується зменшення призовного віку до 20 років: депутат надав вичерпну відповідь
10 квiтня, 09:11
Востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року
Путін зібрався в Китай
25 квiтня, 21:52
Міністр Бельгії Александр де Кроо заявив, що коаліція F-16 є важливою
Прем'єр Бельгії повідомив, коли очікувати на першу поставку F-16 до України
18 квiтня, 23:41
21 квітня Росія атакувала Харків
Ракетна атака на Харків: є поранений
21 квiтня, 21:37
Україна може отримати винищувачі восени цього року
Нідерланди повідомили, коли планують відправити F-16 Україні
6 травня, 19:29
Сирський зазначив, що НАТО засуджує агресивну війну Росії проти України
Генсек НАТО відвідав Україну: Сирський прокоментував візит
30 квiтня, 04:08
Салліван заявив, що з новою допомогою Україна матиме можливість «утримувати лінію» впродовж 2024 року
Білий дім: Допомога США допоможе Україні здійснити контрнаступ у 2025 році
5 травня, 03:21

Політика

Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом
Ексочільник спецслужб Молдови пояснив, що стоїть за призначенням Данілова послом
Зеленський про вступ України до ЄС: «Євросоюзу потрібен цей крок»
Зеленський про вступ України до ЄС: «Євросоюзу потрібен цей крок»
Зеленський призначив нового очільника СБУ на Хмельниччині
Зеленський призначив нового очільника СБУ на Хмельниччині
Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України
Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони України
«Гроші – це важливо»: нардеп назвав мету економічного бронювання від мобілізації
«Гроші – це важливо»: нардеп назвав мету економічного бронювання від мобілізації
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації
Зеленський підписав законопроєкти про продовження дії воєнного стану та мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Знаки природи. Парад Путіна накрив сніг (фото)
99K
«Завжди у бойовій готовності». Путін під час параду знову пригрозив ядерною зброєю
38K
Екскерівник молдовської розвідки: Призначення Данілова послом у Молдову – не випадкове
26K
Міграційна служба призупиняє надання однієї з послуг українцям
25K
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
18K
Росіяни перемогли у Другій світовій? Історик пояснив, чому Путін бреше

Новини

Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
Вчора, 10:35
Вибухи і пожежі в Росії, голосування щодо відставки спікера Джонсона: головне за ніч
Вчора, 06:30
Хто з акторів підтримав призначення Євгена Нищука гендиректором Театру Франка? Оприлюднено лист
8 травня, 20:45
Перший півфінал Євробачення-2024, атака на Україну: головне за ніч
8 травня, 07:00
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
8 травня, 06:55

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua