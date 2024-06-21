Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бандура в День йоги. Посольство України в Індії записало несподіваний відеоролик

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Бандура в День йоги. Посольство України в Індії записало несподіваний відеоролик
Святкування Міжнародного дня йоги включає масові заняття йогою
скріншот з відео

У ролику традиційна індійська практика поєднана з мелодією «Боже, Україну збережи» у виконанні бандуриста Ярослава Джуся

Співробітники посольства України в Індії записали відеопривітання до Міжнародного дня йоги, який відзначають у світі 21 червня. Місце зйомки вибрано на місці руїн в одному з археологічних парків міста Нью-Делі – Мехраулі. Відео знято у форматі діалогу культур, де поєднується традиційна індійська практика, а саундтреком до ролика стала мелодія «Боже Україну» збережи у виконанні бандуриста Ярослава Джуся.

«Ідея записати ролик з’явилася тоді, коли ми вирішили зробити в посольстві заняття йогою, і посол нас підтримав. За півтора місяця ранішніх тренувань, ми змогли виокремити для себе найважливіші переваги, те, як заняття йогою впливають на нас. Це рівновага, адаптивність до змін, рішучість, єдність», – прокоментував «Главкому» прессекретар посольства Володимир Притула.

Міжнародний день йоги відзначається щорічно 21 червня. Він був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 2014 року за ініціативою Індії, яку підтримали 177 країн-членів ООН. Цей день важливий, тому що йога є древньою практикою, яка поєднує фізичні, ментальні і духовні аспекти, сприяючи гармонії та добробуту. Вона допомагає боротися зі стресом, покращує фізичне здоров'я та підвищує якість життя.

Святкування Міжнародного дня йоги включає масові заняття йогою, семінари, майстер-класи та культурні заходи по всьому світу. Мільйони людей беруть участь у цих заходах, показуючи свою підтримку та залученість до здорового способу життя. Йога походить з Індії, де вона була розроблена понад 5 тис. років тому. Вона є важливою частиною індійської культури та філософії, і сьогодні вона стала популярною практикою у всьому світі.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал через те, що фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де тривала фотовиставка переможців World Press Photo. Перед заняттям організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей.

Читайте також: 21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Теги: МЗС Індія посольство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

73-річний Нарендра Моді обіймає посаду прем'єр-міністра Індії з 2014 року і йде на третій термін
Вибори в Індії: чому перемога Моді виглядає як поразка
7 червня, 15:01
Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова
Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова Інтерв'ю
24 травня, 17:30
Албанія підтримує мирний план президента України Володимира Зеленського, як найбільш реалістичну можливість для припинення війни та досягнення сталого миру
Албанія готується відкрити посольство у Києві
31 травня, 09:25
Міська влада повідомила про ризик нестачі води
В Індії зафіксовано рекордний рівень спеки: є постраждалі
31 травня, 01:26
Лоран Вінатьє – радник швейцарської неурядової організації «Центр гуманітарного діалогу», яка займається розв’язання конфліктів
РФ затримала громадянина Франції за підозрою у шпигунстві: Макрон відреагував на звинувачення
7 червня, 12:49
МЗС переконане, Росія не прагне миру, а лише продовження війни та окупації України
МЗС України відреагувало на нові «умови миру» від Путіна
14 червня, 16:38
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді брав участь у Саміті миру
Індія пояснила, чому не підтримала спільне комюніке Глобального саміту миру
17 червня, 02:36
Віртуальна реальність та штучний інтелект змінять подорожі у наступні 6 років
Які країни приймуть найбільше туристів до 2040 року: дані дослідження
17 червня, 12:06
Країни світу укріплюють свої ядерні позиції
Світові витрати на ядерну зброю продемонстрували новий рекорд – ICAN
18 червня, 11:07

Політика

Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель
Артем Ситник став заступником директора Агенції оборонних закупівель
Бандура в День йоги. Посольство України в Індії записало несподіваний відеоролик
Бандура в День йоги. Посольство України в Індії записало несподіваний відеоролик
До Києва прибув заступник держсекретаря США
До Києва прибув заступник держсекретаря США
Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони
Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони
Генпрокурор Костін передав обов'язки Вербицького іншим заступникам
Генпрокурор Костін передав обов'язки Вербицького іншим заступникам
Глава МВС прокоментував напад на військового у Дніпрі
Глава МВС прокоментував напад на військового у Дніпрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
9007
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
7992
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
3836
В одній із областей будуть змінені правила пересування у комендантську годину
3007
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
2750
«Укренерго» оголосило графіки відключення світла на 21 червня
2153
21 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Сьогодні, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Вчора, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Вчора, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Вчора, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
19 червня, 23:20

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua