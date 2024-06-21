Бандура в День йоги. Посольство України в Індії записало несподіваний відеоролик

У ролику традиційна індійська практика поєднана з мелодією «Боже, Україну збережи» у виконанні бандуриста Ярослава Джуся

Співробітники посольства України в Індії записали відеопривітання до Міжнародного дня йоги, який відзначають у світі 21 червня. Місце зйомки вибрано на місці руїн в одному з археологічних парків міста Нью-Делі – Мехраулі. Відео знято у форматі діалогу культур, де поєднується традиційна індійська практика, а саундтреком до ролика стала мелодія «Боже Україну» збережи у виконанні бандуриста Ярослава Джуся.

«Ідея записати ролик з’явилася тоді, коли ми вирішили зробити в посольстві заняття йогою, і посол нас підтримав. За півтора місяця ранішніх тренувань, ми змогли виокремити для себе найважливіші переваги, те, як заняття йогою впливають на нас. Це рівновага, адаптивність до змін, рішучість, єдність», – прокоментував «Главкому» прессекретар посольства Володимир Притула.

Міжнародний день йоги відзначається щорічно 21 червня. Він був прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 11 грудня 2014 року за ініціативою Індії, яку підтримали 177 країн-членів ООН. Цей день важливий, тому що йога є древньою практикою, яка поєднує фізичні, ментальні і духовні аспекти, сприяючи гармонії та добробуту. Вона допомагає боротися зі стресом, покращує фізичне здоров'я та підвищує якість життя.

Святкування Міжнародного дня йоги включає масові заняття йогою, семінари, майстер-класи та культурні заходи по всьому світу. Мільйони людей беруть участь у цих заходах, показуючи свою підтримку та залученість до здорового способу життя. Йога походить з Індії, де вона була розроблена понад 5 тис. років тому. Вона є важливою частиною індійської культури та філософії, і сьогодні вона стала популярною практикою у всьому світі.

Нагадаємо, у Києві спалахнув скандал через те, що фітнес-клуб вирішив провести заняття з йоги у музеї Тараса Шевченка, де тривала фотовиставка переможців World Press Photo. Перед заняттям організатори вирішили приховати важкі кадри з війни, щоб не турбувати людей.