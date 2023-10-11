Бджоли розміновуватимуть мінні поля. Соцмережі відреагували на ініціативу влади

Дрони засіять територію, де не проводилося розмінування, сумішшю медоносних трав, із яких бджоли зможуть зібрати нектар

На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн

Міністерство закордонних справ України та агропромислова компанія Kernel запустили проєкт, щоб, уникнувши мін, зібрати мед з замінованих полів та залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів. Про це йдеться на Урядовому порталі.

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Технічна складова проєкту полягає в тому, щоб дрони засіяли територію, де не проводилося розмінування, сумішшю медоносних трав, із яких бджоли зможуть зібрати нектар.

На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн фото: Minefieldshoney.onepage.me

На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн. Таким чином вони нагадуватимуть про проблему замінованих територій, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.

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«Цей проєкт дозволить МЗС привернути більшу увагу світу до проблеми російського замінування української землі та мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення. Воєнна дипломатія використовує кожну можливість для досягнення результату. Всі креативні та технологічні засоби спрямовані на те, щоби посилити нашу комунікацію та швидше очистити українську землю від російських мін та боєприпасів», – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для проєкту розробили спеціальний дизайн вуликів, на яких присутнє зображення знаку про мінну небезпеку.

«Сила ідеї, в тому, що вона одночасно пропонує робоче рішення, щоб поля не простоювали і, разом з тим – наголошує на важливості розмінування наших територій. Це питання безпеки фермерів і людей, що працюють на землі, це важлива складова продовольчої безпеки України. Розуміємо - проєкт складний і тривалий у реалізації. Але ми переконані, що кожний новий його етап привертатиме все більше уваги дипломатів та спільнот по усьому світові, й це допоможе хоч трохи змінити ситуацію на краще», – сказав креативний директор Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine Костя Шнайдер.

Директор з комунікацій та GR Kernel Катерина Співакова зазначила, що аграріям в найкращому випадку знадобиться щонайменше чотири роки, аби досягти довоєнних показників вирощування культур.

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До проєкту долучились МЗС України та агропромислова компанія України Kernel, а також консультують і допомагають Державна служба з надзвичайних ситуацій, Dronarium Україна та Спілка пасічників України.

У соцмережах вже встигли відреагувати на ініціативу влади.

У соцмережах відреагували на ініціативу з медом фото: скріншот

Нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко також прокоментувала пропозицію уряду. Геращенко зауважила, що в Хорватії проходить велика міжнародна конференція з розмінування України, проте її колезі, яка була співавторкою закону про гуманітарне розмінування, Ірині Фіз спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав туди відрядження.

«Нам потрібно багато саперів і сучасної техніки. Не знаю, чи можна в такий спосіб збільшити західну підтримку в питанні розмінування, але треба залучати всі можливості, звичайно. Й чомусь думаю, що робота парламентарів не менш важлива, ніж бджіл.

Не пускати депутатів на важливу конференцію з розмінування – це відверта диверсія. Правильно, нехай бджоли цим займаються! Донесення партнерам інформації з перших вуст про гуманітарну катастрофу не замінить ніяка баночка з медом. Хоч нехай уряд і мед дарує партнерам, ми не проти. Аби тільки толк був», – написала Геращенко.

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Ірина Геращенко прокоментувала ініціативу уряду фото: скріншот

Нагадаємо, Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. За даними Міністерства внутрішніх справ, йдеться про 30% території, понад 174 000 кв. км, що включає як приватні території, так і критичну інфраструктуру, водойми, ліси й поля.

Площа замінованих полів станом на жовтень 2023 року сягнула 8 млн га, з яких 6 млн га розміщуються на окупованих територіях, 2 млн га – на звільнених.

До слова, ЗМІ вважають, що для повного розмінування може знадобитися 750 років.