Головна Країна Політика
search button user button menu button

Бджоли розміновуватимуть мінні поля. Соцмережі відреагували на ініціативу влади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бджоли розміновуватимуть мінні поля. Соцмережі відреагували на ініціативу влади
Дрони засіять територію, де не проводилося розмінування, сумішшю медоносних трав, із яких бджоли зможуть зібрати нектар
фото з відкритих джерел

На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн

Міністерство закордонних справ України та агропромислова компанія Kernel запустили проєкт, щоб, уникнувши мін, зібрати мед з замінованих полів та залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Технічна складова проєкту полягає в тому, щоб дрони засіяли територію, де не проводилося розмінування, сумішшю медоносних трав, із яких бджоли зможуть зібрати нектар.

На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн
На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн
фото: Minefieldshoney.onepage.me

На зустрічах та міжнародних візитах українські дипломати даруватимуть мед мінних полів представникам інших країн. Таким чином вони нагадуватимуть про проблему замінованих територій, щоб залучити до розмінування ще більше міжнародних партнерів та донорів.

«Цей проєкт дозволить МЗС привернути більшу увагу світу до проблеми російського замінування української землі та мобілізувати додаткові ресурси для її вирішення. Воєнна дипломатія використовує кожну можливість для досягнення результату. Всі креативні та технологічні засоби спрямовані на те, щоби посилити нашу комунікацію та швидше очистити українську землю від російських мін та боєприпасів», – сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Для проєкту розробили спеціальний дизайн вуликів, на яких присутнє зображення знаку про мінну небезпеку.

«Сила ідеї, в тому, що вона одночасно пропонує робоче рішення, щоб поля не простоювали і, разом з тим – наголошує на важливості розмінування наших територій. Це питання безпеки фермерів і людей, що працюють на землі, це важлива складова продовольчої безпеки України. Розуміємо - проєкт складний і тривалий у реалізації. Але ми переконані, що кожний новий його етап привертатиме все більше уваги дипломатів та спільнот по усьому світові, й це допоможе хоч трохи змінити ситуацію на краще», – сказав креативний директор Publicis Groupe Ukraine & Czech Republic + Saatchi & Saatchi Ukraine Костя Шнайдер.

Директор з комунікацій та GR Kernel Катерина Співакова зазначила, що аграріям в найкращому випадку знадобиться щонайменше чотири роки, аби досягти довоєнних показників вирощування культур.

До проєкту долучились МЗС України та агропромислова компанія України Kernel, а також консультують і допомагають Державна служба з надзвичайних ситуацій, Dronarium Україна та Спілка пасічників України.

У соцмережах вже встигли відреагувати на ініціативу влади.

У соцмережах відреагували на ініціативу з медом
У соцмережах відреагували на ініціативу з медом
фото: скріншот

Нардепка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко також прокоментувала пропозицію уряду. Геращенко зауважила, що в Хорватії проходить велика міжнародна конференція з розмінування України, проте її колезі, яка була співавторкою закону про гуманітарне розмінування, Ірині Фіз спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук не підписав туди відрядження.

«Нам потрібно багато саперів і сучасної техніки. Не знаю, чи можна в такий спосіб збільшити західну підтримку в питанні розмінування, але треба залучати всі можливості, звичайно. Й чомусь думаю, що робота парламентарів не менш важлива, ніж бджіл.

Не пускати депутатів на важливу конференцію з розмінування – це відверта диверсія. Правильно, нехай бджоли цим займаються! Донесення партнерам інформації з перших вуст про гуманітарну катастрофу не замінить ніяка баночка з медом. Хоч нехай уряд і мед дарує партнерам, ми не проти. Аби тільки толк був», – написала Геращенко.

Ірина Геращенко прокоментувала ініціативу уряду
Ірина Геращенко прокоментувала ініціативу уряду
фото: скріншот

Нагадаємо, Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. За даними Міністерства внутрішніх справ, йдеться про 30% території, понад 174 000 кв. км, що включає як приватні території, так і критичну інфраструктуру, водойми, ліси й поля.

Площа замінованих полів станом на жовтень 2023 року сягнула 8 млн га, з яких 6 млн га розміщуються на окупованих територіях, 2 млн га – на звільнених.

До слова, ЗМІ вважають, що для повного розмінування може знадобитися 750 років.

Читайте також: Контрнаступ. Яка сьогодні головна проблема для наших військових
Теги: МЗС мед бджоли міни дипломатія розмінування

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр юстиції та громадської безпеки Бразилії Флавіо Діно
Хочуть уберегти Путіна від в'язниці? Бразилія може вийти із Міжнародного кримінального суду
13 вересня, 23:31
Україна отримає броньовану техніку, снаряди, набої та додатковий військовий транспорт
Німеччина передала Україні новий військовий пакет
13 вересня, 13:38
Як повідомили в спецслужбі, в жовтні-грудні невідомі планують влаштувати дестабілізацію та заворушення в Грузії, та змінити владу насильницьким шляхом
Спецслужби Грузії звинувачують Україну в підготовці держперевороту: МЗС відреагувало
18 вересня, 18:38
Наступне засідання Ради Євросоюзу із закордонних справ, найімовірніше, відбудеться в Києві на початку жовтня
Очільники МЗС країн Євросоюзу зустрінуться в Києві на початку жовтня – ANSA
18 вересня, 18:09
Гучно буде на північних околицях столиці
На Київщині лунатимуть вибухи: місцева влада закликає йти в укриття у разі сигналу тривоги
13 вересня, 12:48
Автомобіль з російськими «миротворцями» зазнав обстрілу в Нагірному Карабасі
Загибель «миротворців» РФ у Нагірному Карабасі: Захарова знайшла несподівану причину
20 вересня, 19:34
Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим
Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим
22 вересня, 10:58
Чому Іран дає Росії зброю: роз’яснення МЗС
Чому Іран дає Росії зброю: роз’яснення МЗС
9 жовтня, 10:47
Росіяни повторно мінуванують раніше розміновані території для досягнення тактичної несподіванки
Війська РФ посилюють мінування в окупованій частині Запорізької області – ISW
9 жовтня, 05:00

Політика

Бджоли розміновуватимуть мінні поля. Соцмережі відреагували на ініціативу влади
Бджоли розміновуватимуть мінні поля. Соцмережі відреагували на ініціативу влади
Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю
Україна організувала перший евакуаційний рейс із Ізраїлю
Бельгія стане першою країною, яка передасть Україні податки із заморожених активів РФ
Бельгія стане першою країною, яка передасть Україні податки із заморожених активів РФ
Зеленський розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України
Зеленський розповів, чи вплине війна в Ізраїлі на підтримку України
Хто з політиків відвідав церемонію прощання з Матвієнко: несподівані імена (фото)
Хто з політиків відвідав церемонію прощання з Матвієнко: несподівані імена (фото)
Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про медичний канабіс
Комітет Ради рекомендує ухвалити законопроєкт про медичний канабіс

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
39K
Кличко, Монатік та Зібров. Хто прийшов на похорон Ніни Матвієнко (фото)
27K
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
20K
Ізраїль пояснив, чому не зміг захистити кордон – NYT
8325
Єдиний пункт пропуску між РФ та Україною не витримує потоку охочих виїхати
7118
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу

Новини

Метінвест порахував, скільки треба сталі для відбудови інфраструктури та будинків
Сьогодні, 13:48
Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту