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Держохорона для головкома, керівників розвідки та членів РНБО: у Раді з’явився законопроєкт

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Держохорона для головкома, керівників розвідки та членів РНБО: у Раді з’явився законопроєкт
Законопроєктом пропонується внести зміни до п’яти законів України
колаж: glavcom.ua

«Метою законопроєкту є забезпечення безперервного та стабільного функціонування ключових державних інституцій»

На сайті парламенту з'явився законопроєкт, який передбачає забезпечення державною охороною членів Ставки верховного головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони, якщо вони виконували свої повноваження під час війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Верховну Раду.

«Метою законопроєкту є забезпечення безперервного та стабільного функціонування ключових державних інституцій, які ухвалюють стратегічні рішення в умовах війни, шляхом удосконалення правового регулювання державної охорони та забезпечення безпеки президента України, вищих посадових осіб держави, керівників органів сектору безпеки і оборони, народних депутатів України та членів їхніх сімей, які виконують або виконували свої повноваження у період дії стану війни та/або воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, а також посилення інституційної спроможності Управління державної охорони України, Служби безпеки України та Національної поліції України щодо виконання відповідних завдань», – йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонується внести зміни до п’яти законів України:

  • «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб»,
  • «Про статус народного депутата України»,
  • «Про загальну структуру і чисельність Управління державної охорони України»,
  • «Про Службу безпеки України»,
  • «Про Національну поліцію».

Основні положення законопроєкту передбачають:

  • встановити довічну державну охорону президенту часів війни та членам його сім'ї – після припинення президентських повноважень. Це не стосується випадків, коли главу держави усунули з посади шляхом імпічменту;
  • члени Ставки та РНБО після припинення повноважень забезпечуватимуться держохороною на території України впродовж 10 років. Положення не поширюватиметься на посадовців, яких суд позбавив волі за кримінальне правопорушення;
  • членам сімей пропонують гарантувати безпеку протягом строку повноважень цих посадовців та один рік після припинення. А в разі насильницької смерті представника Ставки/РНБО – упродовж періоду дії воєнного стану і п'яти років після його припинення або скасування;

Якщо Рада ухвалить відповідну законодавчу ініціативу, на державну охорону строком на 10 років зможуть претендувати вже звільнені представники Ставки та РНБО. Головна умова – вони мали виконувати відповідні повноваження під час воєнного стану.

До слова, раніше у Раді з'явився законопроєкт про внесення змін до закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» щодо держохорони окремих категорій військових посадових осіб.

Теги: Управління державної охорони охорона законопроєкт

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