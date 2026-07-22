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Гриценко назвав три причини, чому не чекає прориву від Драпатого

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Гриценко назвав три причини, чому не чекає прориву від Драпатого
Очікувані суспільством зміни залежать не лише від Драпатого
фото: Офіс президента

Ексміністр оборони застеріг від завищених очікувань після призначення генерала

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко позитивно оцінив професійні та людські якості Михайла Драпатого, однак закликав суспільство не покладати на генерала завищених очікувань. На його думку, є щонайменше три причини, через які швидких змін чекати не варто. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Гриценка.

Ексміністр зазначив, що особисто не знайомий із Драпатим, адже за часів його роботи у Міністерстві оборони майбутній генерал ще був лейтенантом. Водночас знайомі Гриценка, які воюють на фронті, позитивно відгукуються про офіцера. За їхніми словами, Драпатий є сміливим та ініціативним командиром, людяним у спілкуванні, готовим слухати підлеглих і говорити керівництву правду.

Гриценко вважає, що його призначення військові та суспільство сприймуть із надією. Водночас політик застеріг від завищених сподівань, які згодом можуть змінитися розчаруванням.

Відносини з президентом

Першою причиною Гриценко назвав обставини призначення Драпатого. Він підкреслив, що кадрове рішення не було заздалегідь запланованим і стало реакцією на суспільне невдоволення попередньою політикою влади.

Через це, як стверджує ексміністр, між генералом і президентом Володимиром Зеленським наразі може не бути «твердої довіри і теплих стосунків». 

Головком не має повного впливу на мобілізацію і корупцію

Другою причиною він назвав обмежений вплив головнокомандувача на проблеми, розв’язання яких суспільство очікує насамперед: мобілізацію та корупцію в оборонній сфері. Гриценко наголосив, що забезпечення фронту людськими ресурсами є відповідальністю не лише військового командування, а передусім президента, Верховної Ради, уряду, місцевої влади, підприємств і громадян.

На його переконання, Драпатий не зможе самостійно докорінно змінити систему мобілізації, якщо політичне керівництво держави не візьме на себе відповідальність за цей процес. Так само, за словами Гриценка, боротьба з масштабною корупцією залежить переважно від президента, уряду, правоохоронних і силових органів, а не від нового військового керівника.

Сильний противник

Третьою причиною ексміністр назвав можливості Росії. Він наголосив, що противник і далі володіє значними людськими, фінансовими та промисловими ресурсами, швидко адаптується до помилок і підпорядковує потребам війни державний апарат та економіку.

Через це, за словами Гриценка, очікувати від Драпатого швидких проривів на фронті було б нереалістично.

«Тож відкиньмо явно завищені сподівання, натомість побажаймо новопризначеному Головкому швидко опанувати нову сферу відповідальності, сил і витримки заради захисту нашої країни і здолання ворога», – підсумував Гриценко.

Після призначення головнокомандувачем ЗСУ Михайло Драпатий заявив, що служіння Україні завжди було для нього честю, а під час війни означає абсолютну відповідальність. Він пообіцяв працювати зосереджено та з повагою до військових, які захищають державу. Драпатий також подякував Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення війська. 

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав Драпатого людиною честі та попередив, що на новій посаді йому буде значно важче, ніж він може уявляти. За словами Залужного, Драпатому «немає що втрачати», оскільки для людини честі головним залишається обов’язок.

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Теги: ЗСУ Анатолій Гриценко Михайло Драпатий

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