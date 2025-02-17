Угода про економічне партнерство між Україною та ОАЕ: Мінекономіки розкрило деталі

ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%

Реалізація угоди дозволить збільшити виробництво та експорт української продукції завдяки зняттю тарифних бар’єрів у торгівлі між країнами

Україна та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) уклали угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це перша в історії України угода з країнами Перської затоки. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу до ринків товарів для обох країн. Українські товари отримають повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній.

За оцінками Міністерства економіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році становило 51,5 млн дол. США. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Угода охоплює не лише торгівлю товарами, а й послуги, інвестиції та цифрову економіку.

Так, українські компанії отримають:

спрощений доступ до ринків ОАЕ та інших країн регіону;

передбачувані умови торгівлі;

усунення бар’єрів для експорту та інвестування.

Також очікується зростання українського експорту у ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема борошномельне виробництво та виробництво олії. Також прогнозується зростання експорту металів та рослинної олії.

Крім того, сторони домовились про створення Ради з інвестицій Україна-ОАЕ, яка сприятиме збільшенню капіталовкладень та усуненню бар’єрів для бізнесу. Також буде засновано комітет з питань малого і середнього бізнесу, що забезпечить підтримку підприємців через навчання та консультування.

ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу у 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах – поступово до 100% (зокрема у сфері комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров’я та бухгалтерського обліку). Водночас у вільних економічних зонах українські компанії зможуть володіти бізнесом на 100%, що є важливим кроком для розвитку українського бізнесу в цьому регіоні.

Угода відкриває нові можливості для цифрової торгівлі: скасовано мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов’язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних і створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

За 11 місяців 2024 року товарообіг між Україною та ОАЕ становив $415 млн. Експорт України до ОАЕ становив $266,8 млн, а імпорт – $148,2 млн.

Основні категорії експорту України до ОАЕ:

Олія та жири – $48,6 млн;

М’ясо та їстівні субпродукти – $45 млн;

Зернові культури – $15,3 млн;

Металопродукція – $13,6 млн.

Основні категорії імпорту з ОАЕ:

Мінеральне паливо – $69,9 млн

Пристрої для зберігання інформації – $16,8 млн;

Хімічні сполуки – $11,5 млн;

Полімерні матеріали – $9,0 млн.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів Володимир Зеленський провів в Абу-Дабі переговори з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном у розширеному форматі та тет-а-тет.

До слова, вчора президент України Володимир Зеленський з першою леді Оленою Зеленською прибули до Об’єднаних Арабських Еміратів із офіційним візитом.

Раніше стало відомо, що Зеленський відвідає Саудівську Аравію. Також міжнародні інформаційні агенції повідомили, що офіційні особи США і Росії вирушили до Саудівської Аравії, щоб розпочати переговори щодо України, і така зустріч має відбутися найближчими днями.