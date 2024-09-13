Екснардеп отримав підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків

Екснардеп приховав факт отримання доходу та не відобразив його у податковій звітності

Впродовж 2011-2018 років підозрюваний одержав дохід в загальній сумі 387,6 млн грн, який підлягав оподаткуванню

Колишньому народному депутату України І, ІІІ-VII скликань повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 71 млн грн. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, екснардеп всупереч обмеженням, встановленим законодавством, створив за кордоном мережу компаній, оформлених на нього або на підконтрольних йому осіб та найближчих родичів. Він здійснював фактичне керівництво їх господарською діяльністю. Ці компанії серед іншого, одержували на банківські рахунки грошові кошти сумнівного походження, які перераховували на рахунки екснардепа. Надалі він розпоряджався цими коштами на власний розсуд, розміщуючи їх на умовах депозиту.

Впродовж 2011-2018 років підозрюваний одержав дохід в загальній сумі 387,6 млн грн, який підлягав оподаткуванню, кажуть правоохоронці. Він приховав факт отримання цього доходу та не відобразив його у податковій звітності. Відтак не нараховано та не сплачено до державного бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, пояснили прокурори.

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За результатами проведених судово-економічних експертиз встановлено ухилення підозрюваним від сплати податків на загальну суму 71,4 млн грн фото: Офіс Генерального прокурора України

За результатами проведених судово-економічних експертиз встановлено ухилення підозрюваним від сплати податків на загальну суму 71,4 млн грн.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора народному депутату України І, ІІІ-VII скликань повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру Олександру Слобоженку, якому було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі він перебуває у розшуку. Про це інформує пресслужба Бюро економічної безпеки.

До слова, британська правозахисна група Tax Justice Network підрахувала, що податок на багатство за прикладом іспанського здатний додатково принести країнам світу понад $2 трлн. Про це йдеться на сайті правозахисників. Уряд Іспанії під керівництвом соціаліста Педро Санчеса наприкінці 2022 року запровадив тимчасовий солідарний податок на багатство, який діє у 2023-му і 2024 роках, із чистих статків осіб понад 3 млн євро. Він стосується приблизно 0,5% найбагатших домогосподарств країни.