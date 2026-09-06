Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими

Кушнер наголосив, що досягнення миру до зими стало б неймовірним результатом, хоча гарантій успіху немає

Спецпредставник США зазначив, що дипломати працюють за лаштунками для створення умов угоди

Припинення військових дій в Україні до настання зими є вкрай складним завданням, проте міжнародна дипломатія докладає всіх зусиль для досягнення цього результату. Про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським та Стівом Віткоффом, коментуючи перебіг переговорного процесу, інформує «Главком».

За словами спецпредставника США, прогнозувати точні терміни підписання будь-яких домовленостей наразі складно, адже в дипломатії «нічого не завершено, доки все не завершено».

«Ніколи не знаєш, як складеться з будь-якою угодою, правда? Тож нічого не завершено, доки все не завершено. Це може статися швидко, а може – повільно. Але цього не станеться, якщо не проводити ці зустрічі та діалоги. Тож, знову ж таки, ми багато працюємо за лаштунками, намагаючись створити належні умови для цього», – підкреслив він.

Кушнер наголосив, що досягнення миру до зими стало б неймовірним результатом, хоча гарантій успіху немає. Попри всі складнощі, американська сторона планує продовжувати активну роботу та проведення переговорів заради досягнення цієї мети.

«Це дуже, дуже складне питання. Але ми спробуємо. І я думаю, що, якщо нам вдасться цього досягти, це буде неймовірним результатом. Це не означає, що нам обов’язково це вдасться. Але докласти зусиль для цього надзвичайно важливо. І тому ми продовжуватимемо це робити», – резюмував спецпредставник.

Нагадаємо, переговори Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним відбулися 5 вересня у Кремлі та тривали понад три години. Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав розмову «змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою», однак про конкретні домовленості Москва не повідомила.

Після Москви Віткофф і Кушнер 6 вересня вперше прибули до Києва, де провели переговори з Володимиром Зеленським. Президент повідомив, що протягом дня відбулося три раунди предметних переговорів. До одного з раундів долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час переговорів сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки, територіальне питання, посилення української протиповітряної оборони та економічне відновлення країни.

Кушнер також заявив, що Дональд Трамп доручив йому та Віткоффу сформувати «мирний пакет». За його словами, американська сторона прагне не лише домогтися припинення бойових дій, а й створити умови для тривалого миру.