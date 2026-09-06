Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими
Кушнер наголосив, що досягнення миру до зими стало б неймовірним результатом, хоча гарантій успіху немає
фото: Офіс президента

Спецпредставник США зазначив, що дипломати працюють за лаштунками для створення умов угоди

Припинення військових дій в Україні до настання зими є вкрай складним завданням, проте міжнародна дипломатія докладає всіх зусиль для досягнення цього результату. Про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським та Стівом Віткоффом, коментуючи перебіг переговорного процесу, інформує «Главком»

За словами спецпредставника США, прогнозувати точні терміни підписання будь-яких домовленостей наразі складно, адже в дипломатії «нічого не завершено, доки все не завершено».

«Ніколи не знаєш, як складеться з будь-якою угодою, правда? Тож нічого не завершено, доки все не завершено. Це може статися швидко, а може – повільно. Але цього не станеться, якщо не проводити ці зустрічі та діалоги. Тож, знову ж таки, ми багато працюємо за лаштунками, намагаючись створити належні умови для цього», – підкреслив він.

Кушнер наголосив, що досягнення миру до зими стало б неймовірним результатом, хоча гарантій успіху немає. Попри всі складнощі, американська сторона планує продовжувати активну роботу та проведення переговорів заради досягнення цієї мети.

«Це дуже, дуже складне питання. Але ми спробуємо. І я думаю, що, якщо нам вдасться цього досягти, це буде неймовірним результатом. Це не означає, що нам обов’язково це вдасться. Але докласти зусиль для цього надзвичайно важливо. І тому ми продовжуватимемо це робити», – резюмував спецпредставник.

Нагадаємо, переговори Віткоффа та Джареда Кушнера з Путіним відбулися 5 вересня у Кремлі та тривали понад три години. Після зустрічі помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав розмову «змістовною, конструктивною та надзвичайно відвертою», однак про конкретні домовленості Москва не повідомила.

Після Москви Віткофф і Кушнер 6 вересня вперше прибули до Києва, де провели переговори з Володимиром Зеленським. Президент повідомив, що протягом дня відбулося три раунди предметних переговорів. До одного з раундів долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час переговорів сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки, територіальне питання, посилення української протиповітряної оборони та економічне відновлення країни.

Кушнер також заявив, що Дональд Трамп доручив йому та Віткоффу сформувати «мирний пакет». За його словами, американська сторона прагне не лише домогтися припинення бойових дій, а й створити умови для тривалого миру.

Читайте також:

Теги: дипломатія Дональд Трамп президент Москва переговори Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путіну неважко створити імітацію заворушень у НАТО
Нарва як тест для НАТО: чи наважиться Путін перевірити статтю 5
28 серпня, 13:20
Україна вступила в надзвичайний економічний стан. Чи є світло вкінці тунелю?
Україна вступила в надзвичайний економічний стан. Чи є світло вкінці тунелю?
8 серпня, 08:49
Джаред Кушнер, президент США Дональд Трамп, державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф
Переговори про мир. Новий раунд тиску на Україну і його особливості
Вчора, 07:49
Президент США Дональд Трамп розмовляє з прем'єр-міністром Канади Марком Карні під час робочого обіду в рамках саміту G7 16 червня 2026 року
Торговельна угода між США та Канадою на столі у Трампа: сторони намагаються уникнути 50% мит – Politico
19 серпня, 00:01
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 292 танків
Втрати ворога станом на 22 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
22 серпня, 06:45
Трамп оприлюднив провокативну мапу Ормузької протоки
Трамп оголосив Ормузьку протоку «новою територією США»
18 серпня, 19:16
Зеленський та Келлог обговорили українську протиповітряну оборону
Зеленський зустрівся із Келлогом, говорили про купівлю ракет для Patriot
22 серпня, 15:54
Трамп готовий до зустрічі з Путіним заради мирної угоди щодо України
Трамп назвав умову для нової зустрічі з Путіним
2 вересня, 21:44
Москва вирішила провести голосування до Держдуми у Придністров'ї
Вибори до Держдуми Росії. Москва вирішила відкрити 17 дільниць у Придністров'ї
2 вересня, 16:11

Події в Україні

США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
США і Європа відзначають посилення України на полі бою – Зеленський
Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими
Кушнер розповів, чи можливо досягти миру в Україні до зими
Операція «Карфаген»: суд арештував посадовця Офісу генпрокурора та призначив заставу
Операція «Карфаген»: суд арештував посадовця Офісу генпрокурора та призначив заставу
Вулиця завалена уламками бетону, склом тагіллям: Філатов розповів про наслідки атаки на Дніпро
Вулиця завалена уламками бетону, склом тагіллям: Філатов розповів про наслідки атаки на Дніпро
Якщо війна триватиме взимку: Зеленський розповів, що буде з підтримкою України
Якщо війна триватиме взимку: Зеленський розповів, що буде з підтримкою України
Стала заступницею декана у 22 роки: журналісти дізналися, ким є Муза з плівок НАБУ
Стала заступницею декана у 22 роки: журналісти дізналися, ким є Муза з плівок НАБУ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
111K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
105K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
88K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua