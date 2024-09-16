Соратник Фаріон пояснив, чому не підписав петицію за присвоєння їй Героя України

В Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно)

Семеніхін: «Я дуже сподіваюся, що звання Героя буде»

Міський голова Конотопа, член партії «Свобода» Андрій Семеніхін не поставив підпис під петицію за присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України. В інтерв’ю «Главкому» посадовець розповів, чому не підтримав нагородження соратниці посмертно.

«Я пробував (проголосувати за петицію, – «Главком») кілька разів. Але ця грьобана система мене вибивала. Мені дуже соромно, що я цього не зробив. Може, я такий «грамотний», не знаю. За своїх друзів, які загинули на фронті, також пробував підписувати петицію, не вдалося», – зазначив Семеніхін.

Він наголосив, що для нього Ірина Фаріон – це «ідеал боротьби за українську Україну, за справжню соціальну національну справедливу державу».

«Це моя наставниця. І коли ми у місті перейменовували вулиці, частина вулиць була перейменована за її ідеєю, підказувала, на які прізвища звернути увагу», – пригадав мер Конотопа.

Посадовець висловив сподівання, що Ірині Фаріон буде присвоєно звання Героя України посмертно: «Якщо президент це зробить, це буде дуже мудро з його боку».

Нагадаємо, що «Главком» перебрав списки тих, хто підписав петицію за присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України, і у перших 25 тис. прихильників покійної не знайшов її однопартійців Олега Тягнибока, Богдана Бенюка, Ігоря Швайки тощо.

Як повідомляв «Главком», в Україні закінчився збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Петицію опублікував 24 липня Михайло Шевелюк на сайті уряду.

Станом на 4 вересня, під петицією підписалося 25 тис. українців.

Як зазначається у тексті петиції, Ірина Фаріон багаторічно «укріплювала позиції державної мови та своєю працею зробила значний внесок у збереження української державності в умовах постійної культурної, інформаційної експансії РФ». Також автори зауважують, що «багата наукова спадщина та просвітницька діяльність Ірини Фаріон має стати фундаментом формування україноцентричного світогляду майбутніх поколінь українців».

Згідно з документом, Ірина Фаріон залишила по собі значний спадок. Серед її заслуг автор виокремлює організацію конкурсу політичного плаката і малюнка «Мова – твого життя основа», започаткування проєкту популяризації української книги «Від книги до мети», а також створення телевізійних проєктів «Велич особистості» та «Ген українців». Її робота, як ідеться в петиції, охоплює не тільки наукові досягнення, але й активну політичну діяльність, включаючи ініціювання законопроєктів на захист української мови.

До відома, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.